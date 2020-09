Nem túlzás: az élet minőségét is befolyásolja a bél egészsége

A bélrendszerben lévő „jó” és „rossz” baktériumok egyensúlyának felbomlása az idegrendszerben is gondokat okozhat.

Balaicza Erika belgyógyász főorvos a Népszavának. A bélflóra akkor egészséges, ha a „jó" és a „rossz" bélbaktériumok egyensúlyban vannak. Ilyenkor optimális az emésztés, maximális a tápanyag-felszívódás és a gyulladásos folyamatok is csökkennek. A megfelelő összetételű baktériumflóra fontos szerepet játszik a nyálkahártyák immunrendszerének kialakulásában és szabályozásában, nemcsak a bélben, hanem a légutakban, a melléküregekben, a hüvelyben, a húgyutakban is Az utóbbi években sok kutatás igazolta: a bél egészsége és a közérzet szorosan összefügg. Az idegeskedés, a szorongás hat a bélrendszerre és fordítva is igaz: ha a bélrendszer nem működik megfelelően, az idegrendszerben is zavar keletkezik – olvasható a Gyógyszer Nélkül honlapon. Ez nem meglepő, hiszen az immunrendszer 70 százaléka a bélben található – mondta

Az egyensúlyt felboríthatja például a túlzott idegeskedés, a feldolgozott élelmiszerek fogyasztása, bizonyos gyógyszerek és az antibiotikumok szedése is. A jótékony mikroorganizmusok védik a szervezetet a kórokozók ellen, megakadályozzák a szaporodásukat, segítik az emésztést. A nem megfelelő emésztés „agyi ködöt”, koncentrálási zavarokat, memóriaproblémákat is okozhat. Az, ha a tápanyagok nem tudnak felszívódni és megfelelően hasznosulni, állandó fáradtsághoz is vezethet. A bélrendszer sérülése gyulladást is kiválthat, akár az agyban is, ami egy idő után krónikussá is válhat – tette hozzá a szakember.

A baktériumflóra egyensúlyának megbomlására utal a puffadás, hajlam a hasmenésre, az irritált bélfal, amely ha áteresztővé válik, különféle felszívódási zavarok, illetve ételintoleranciák, például glutén-, laktózintolerancia alakulhat ki. A gyerekek lelassult fejlődésének hátterében is gyakran a bélflóra egyensúlyának felborulása áll. Kialakulhatnak bőrtünetek, és mivel az immunrendszer nem jól látja el a feladatát, kevésbé áll ellen a fertőzéseknek. Ha a panaszokat antibiotikumokkal kezelik, az tovább ront a helyzeten, ugyanis a jótékony baktériumokat is kiirtják – jegyezte meg a belgyógyász főorvos.

Az egészséges bélflóra megőrzéséhez fontos a rendszeres, változatos és minél több friss alapanyagot tartalmazó étkezés. Jótékony hatású az élőflórás joghurt, a savanyú káposzta és a kovászos uborka fogyasztása is, nem ajánlott viszont éhgyomorra kávét inni, és a gyulladáscsökkentő szerekkel is érdemes óvatosan bánni.