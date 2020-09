Kiakadt a szonda, pedig egy korty alkoholt sem ivott

A vérvizsgálat mentette meg a balul elsült igazoltatás áldozatát.

Rutin közúti ellenőrzésnek indult, mégis sokáig fogja emlegetni az autós, akit múlt hétvégén intettek le Temesváron. Mint a Főtér beszámolójából kiderült, a rendőrök kérésére belefújt a szondába, de az eszköz lényegében kiakadt: az általa kilélegzett levegőben literenként 2,8 milligramm alkoholt mutatott ki. A portál szerint aki ennyit iszik, az lényegében kómában van. A sofőr állította nem ivott egy kortyot sem, ehelyett - miután hiába kérte az ismétlést - bevitték a temesvári kórházba vérvizsgálatra. Ha ez még nem lett volna elegendő, közel 200 lej (kb. 15 ezer forint) sürgősségi illetéket is ki kellett fizetnie, hogy az eredményt a lehető leggyorsabban közöljék. A csattanóra keddig kellett várni: felhívták a rendőrségről és visszaadták számára a jogosítványt. A nem sokkal azelőtt megérkezett vérvizsgálati eredmény igazolta a férfit: semmit sem ivott aznap este, így annál józanabbul nem is vezethettett volna. Az érintett most azt fontolgatja, bírósághoz fordul. Egyébként kérésére a rendőrök sem mondták el neki a hiba okát.