Kötelezően szondáztatná a képviselőket a PM

A Párbeszéd Magyarországért azt szeretné, ha minden képviselő kötelezően megfújna egy digitális alkoholszondát, mielőtt belép a parlamenti ülésterembe - erről a független Szabó Tímea beszélt hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján. A politikus hamarosan benyújt egy ezt célzó törvényjavaslatot.