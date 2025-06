Megvalósult fantazmagóriák

Nézhetetlen színház, nézhetetlen színészekkel, azokból is alig maradt már néhány, ez volt egykor a verdikt, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színházról. Tán ember nem látta a hazai szakmából, csak a rossz híre terjedt, hogy a tájékát is jobb elkerülni, már-már hullaszag terjeng körülötte, hiszen a végét járja, halálra ítéltetett. Nem is nagyon lehet más a sorsa, minthogy bezárják, hiszen, ha netán lenne épkézláb társulat, a város harmincezer magyarjából már úgysem lenne elég néző. És egyszer csak hallani lehetett, hogy a temesvári színház élére - Romániában akkoriban szokatlanul -, pályázat útján, kineveztek egy a marosvásárhelyi főiskolán frissen végzett színészt, Demeter Andrást, egy 24 éves srácot, akinek még ott a tojáshéj a fenekén, vezetői tapasztalata persze nulla, feltehetően a magyar színháztörténet legfiatalabb direktora.