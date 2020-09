Microsoft: orosz hackerek célkeresztjében Joe Biden kampánytanácsadó cége

Egy korábbi vizsgálat szerint négy éve is beavatkozhattak az amerikai elnökválasztásba.

Az orosz állam által támogatott hackerek vehették célba Joe Biden demokrata elnökjelölt egyik fő kampánytanácsadó cégét, az SKDKnickerbockert – értesült három különböző forrásból a Reuters hírügynökség. Mint írták, az elmúlt két hónapban a washingtoni székhelyű SKDKnickerbocker munkatársait, a cég hálózatát támadták meg a hackerek, de egy, a kampánytanácsadó működését jól ismerő informátor azt mondta, hogy sikerült elhárítaniuk ezeket a felhasználók adatainak, jelszavainak megszerzésére irányuló kísérleteket. Hilary Rosen, az SKDK alelnöke a Reuters kérdésére nem kívánt nyilatkozni, ahogy Biden szóvivője sem. Ugyanakkor megjegyezték, hogy az SKDK-val szembeni támadások akkor történtek, amikor amerikai hírszerzők is jelezték a novemberi elnökválasztással kapcsolatos külföldi beavatkozás veszélyét. A Reuters felidézte, hogy a volt amerikai különleges ügyész és FBI-igazgató és a szenátus illetékes bizottságának korábbi vizsgálata szerint már 2016-ban is orosz érdekeltségű beavatkozás történt. A jogász most is erre figyelmeztetett.