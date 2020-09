Ha oda a taj-szám, mindenért fizetni kell

Ketyeg az óra: januártól sokan lehetnek olyanok, akiknek érvénytelenítik a taj-számát és csak pénzért juthatnak ellátáshoz.

Július elsején indult az a hat hónap, amennyi tb-tartozás után érvénytelenítik a fizetéssel elmaradók tajszámát. Ők attól kezdve csak előre fizetéssel juthatnak egészségügyi ellátáshoz. Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatója egy minapi szakmai konferencián azt mondta: augusztus közepén néhány tízezer ilyen státuszú emberről tudtak, ám várhatóan januárig ez a betegkör bővülni fog. Ennél beszédesebb adat, hogy a nyár közepén a NEAK a Világgazdaság kérdésére még azt közölte: tavaly több mint 532 ezer, egy évvel korábban pedig 537 ezer olyan személyről tudtak, akinek munkaviszony vagy egyéb jogosultság hiányában be kellett volna jelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére, de ennek mégsem tett eleget. S így „piros lámpa mellett” vett igénybe térítésmentesen egészségügyi szolgáltatást. Ha ők idén júliustól hat hónapig nem fizetnek, kiesnek a biztosítottak köréből. A legveszélyeztetettebbek azok, akiknek megszűnik a munkájuk, befejezik az egyetemet vagy egyéb iskolai tanulmányaikat, de nem tudnak elhelyezkedik és nem tartoznak a szociálisan rászorulók körébe sem. Ez utóbbi a jogcímen az mentesülhet a havi 7710 forintos járulékfizetés alól, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 százalékánál (34200 forintnál) nem több, illetve, ha egyedül él és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát (42750 forintot) nem haladja meg, s nincs vagyona a családjának. Erről a járási hivatal állít ki igazolást a NAV-nak. Az adóhatóság a honlapján már most figyelmeztet arra: aki úgy érzi, nem tudja fizetni az egészségbiztosítási szolgáltatásra jogosító havi díjat, mielőbb keresse fel a járási hivatalt, hogy megkapja még január előtt a szociális rászorultságról szóló igazolást. Az adóhatóság a díjjal elmaradókat havonta figyelmezteti a tartozásuk rendezésére. Hat havi adósság esetén a NEAK felfüggeszti az ellátásra való jogosultságot, mindaddig míg a tartozást nem rendezik. A taj-számukat elvesztők csak a számla előzetes kifizetése után kaphatnak halasztható egészségügyi ellátást. – A jogszabályban a járványügyi ellátás állami feladat, a sürgősségi ellátásnál a költségvetés csak akkor áll helyt, ha nem tudja a betegen behajtani a számlát – mondta lapunknak dr. Radics Zsuzsa közgazdasági szakokleveles jogász. Az augusztus közepén megjelent miniszteri rendelet, „csupán” beárazta, hogy mennyit kell fizetnie a sürgősségi ellátásért annak, akinek nincs érvényes tajszáma. A szakértő szerint a baj az, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor az orvos nem is fogja tudni, hogy adott esetben sürgősségi ellátást kellene nyújtania, mert ahhoz hogy ezt megállapítsa, előbb meg kellene vizsgálnia a beteget. Ő viszont csak azt látja majd, hogy „barna színű”, azaz az ellátás szempontjából érvénytelen a tajszáma, és ha a páciens nem tudja kifizetni a vizsgálatot, az el is marad. Zeller Judit, a TASZ munkatársa szerinte az orvos ellátási kötelezettsége ellentétbe fog kerülni azzal az előírással, hogy meg kell tagadnia azok a kezelését, akik kiesnek a rendszerből. A nagy állami rendszerek szolidarításon alapulnak, s ennek most nem látjuk a nyomát. Kérdeztük a Magyar Orvosi Kamara véleményét a szabályozás nyomán kialakuló helyzetről, de egyéb elfoglaltságaikra hivatkozva elhárították érdeklődésünket. Lapunk az új tb-törvénnyel kapcsolatos szabályokról kérdezte az adóhatóságot, az Emberi Erőforrások Minisztériumát, az egészségbiztosítási alapkezelőt, a Pénzügyminisztériumot. Lapzártánkig egyiküktől sem érkezett válasz.