A kampányban mást mondtak.
A volt vezérkari főnököt most TB-keretre végeztetett zsírleszívással vádolja a kormánymédia, ő a személyes adatainak nyilvánosságra kerülését vizsgáltatná ki, de szívesen vitázna kamerák előtt a katonai fizetésekről is.
Hamar túlnőhet a patikák pénzügyi gondjain az, hogy hetek óta nem fizet nekik az állam.
Megszűnik az úgynevezett enyhe lábdeformitás kezelésére szolgáló gyógycipők tb-támogatása, így a betegek a már felírt vényeket legkésőbb január 31-én adhatják át a lábbelit készítő cipésznek.
Korábban egyedi betegkérelem alapján adott támogatást a NEAK.
Ketyeg az óra: januártól sokan lehetnek olyanok, akiknek érvénytelenítik a taj-számát és csak pénzért juthatnak ellátáshoz.
Több rákgyógyszer és egy Parkinson-kór kezelésre alkalmas készítmény is a támogatott listára került.
Innovatív gyógyszereknek támogatásáról döntöt az egészségügyi kormányzat. Két évig tartott a folyamat - az eljárás felgyorsításáért javaslatcsomaggal készül az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete.
Egy speciális kötszer tb-támogatását szorgalmazták a Negatív-nyomásterápia című könyv bemutatójára érkezett orvosok.