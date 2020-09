A koronavírus „trükkje”: az immunrendszer kicselezése

Hisztamin érzékenység esetén bizonyos ételek és gyógyszerek fogyasztása kellemetlen tüneteket okozhat.

Hisztaminmentes diétában a gyümölcsök, a paradicsom, de a friss padlizsán és a spenót is tiltólistás. Fogyasztásuk a legtöbb esetben tüneteket vált ki, az azonban egyéni érzékenységtől függ, hogy kinél milyen mennyiség okoz panaszokat – mondta Sárdi Krisztina gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa.

„Légúti tünetek – orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés – mellett bőrpír, csalánkiütés, fej- és torokfájás, puffadás és hasmenés, hányás a leggyakoribb panasz. Ezek rendszerint a magas hisztamintartalmú ételek elfogyasztását követően pár órán belül jelentkeznek. Erősségük attól is függ, hogy az adott személynél mennyi DAO enzim termelődik.”

Ennek működését az antibiotikumok, fájdalomcsillapítók, vérnyomáscsökkentő, reuma elleni, nyugtató szerek és a szívgyógyszerek is gátolhatják, a szedésük alatt fokozódó tünetekre lehet számítani. Tengerparton természetes, hogy friss tengeri herkentyűket eszünk, hisztaminintoleranciásoknak azonban ez nem a legjobb választás, a rákok, kagylók és egyéb tengeri gerinctelenek magas hisztamintartalmuk miatt okozhatnak panaszokat.

Főzésnél, de grillezésnél is ügyelni kell, hogy az alapanyagokat; a húsokat, halakat minél előbb dolgozzuk fel, a hűtőben ugyanis felszaporodhat bennük a hisztamin. A szárított és füstölt húsféléket magas hisztamintartalmúak, ahogy a chili, a ketchup és a bolti fűszerkeverékek sem ajánlottak a diétában. Hisztaminérzékenység esetén nem javasolt a citrusfélék fogyasztása, kerülendő a limonádé, de a fekete tea, a kávé és a paradicsomlé és a kakaós italok fogyasztása is, de magas a hisztamintartalma az alkoholos italoknak is.