Távozott az Oktatási Hivatal vezetője

Utoljára tavasszal viseltek olyan sokan védőmaszkot a tömegközlekedési eszközökön, mint most.

A fővárosi operatív törzs döntése alapján a BKK szigorította a közösségi közlekedés használatakor kötelező maszkviselés ellenőrzését. Ennek köszönhetően villámgyorsan erőteljes javulás állt be a fegyelemben: a BKK 2020. szeptember 9-én és 10-én végzett, nem reprezentatív felmérései szerint ismét 100 százalék közeli a maszkviselési hajlandóság a járatokon és a megállóhelyeken – jelentette be a Budapesti Közlekedési Központ szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Leszögezték, hogy a maszkviselés szigorúbb ellenőrzésének célja nem az utasok pótdíjazása: a főváros vezetése és a közlekedési szolgáltatócégek azt szeretnék elérni, hogy az utazók mindent megtegyenek a koronavírus további terjedésének megelőzése, lassítása érdekében. A szigorítás értelmében, a szabálykerülő magatartás visszaszorítása érdekében nagyobb létszámmal, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága munkatársainak közreműködésével dolgoznak a BKK ellenőrei. Azt is ellenőrzik, hogy a közlekedők betartják-e az április vége óta érvényben lévő, az arc kötelező eltakarásáról szóló szabályokat. Aki nem, vagy nem szabályosan viseli a maszkot, kendőt vagy sálat, azt nemcsak kizárhatják az utazási szolgáltatásból, de 8 ezer forintos helyszíni pótdíj megfizetésére is kötelezik. A szigorúbb ellenőrzés első napján, szeptember 10-én a megerősített csapat elsősorban Budapest frekventáltabb közösségi közlekedési vonalain dolgozott. Több utast figyelmeztetni kellett az előírások betartására, de kivétel nélkül mindegyikük együttműködő volt. Ezért egyelőre egyetlen utast sem kellett pótdíjazni szabálykerülő magatartása miatt. Hangsúlyozták, hogy a szigorítás hatására egyik napról a másikra emelkedett a fővárosiak maszkviselési hajlandósága.