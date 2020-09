Svéd és francia vizsgálatok is kimutatták az idegmérget Navalnij mintáiban

A kormányzó Egységes Oroszország párt elvesztette többségét a tomszki és a novoszibirszki testületben is.

A Kreml által támogatott jelöltek mind a 18 kormányzóválasztást megnyerték és túlnyomórészt első helyen végeztek a vasárnap megválasztott 11 regionális parlamentben és 22 város tanácsában is, ám a tomszki önkormányzati képviselői testületben a kormányzó Egységes Oroszország párt elvesztette többségét és Alekszej Navalnij ellenzéki politikus csapata képviseletet szerzett Novoszibirszkben is. A médiában megjelent, nem végleges összesítések szerint a kormányzóválasztáson az Egységes Oroszországnak még a leggyengébben szereplő jelöltjének eredménye is megközelítette a 60 százalékot az első fordulóban. Két évvel ezelőtt négy régióban is második körre volt szükség. Az Egységes Oroszország pártot Vlagyimir Putyin, Dmitrij Anatoljevics Medvegyev és más orosz politikusok alapították 2001. december 1-én. Putyin 2008 óta vezeti a pártot. A négy szövetségi törvényhozási pótválasztás közül hármat a kormányzó Egységes Oroszország párt, egyet pedig a parlamenti ellenzékhez tartozó, szociáldemokrata színezetű Igazságos Oroszország nyert meg. Tomszkban a kormánypárt a listás szavazatoknak csak a 24,47 százalékát tudta megszerezni, a 27 egyéni választókörzetből pedig 18-ban veszített az ellenzéki pártok által elindított és független jelöltek ellen. Az Egységes Oroszország ily módon 11 mandátumhoz jutott a 37-ből, a kommunisták nyolcat, a függetlenek hatot szereztek, a többi helyen pedig öt párt osztozott. Bekerült a képviselői testületbe Alekszej Navalnij ellenzéki politikus csapatának két tagja, Kszenyija Fagyejeva és Andrej Fatyejev is. Korábban a kormánypártnak 21 mandátuma (és 30 támogatója) volt az akkor még 35 fős testületből. Novoszibirszkben Szergej Bojko, a helyi Navalnij-stáb koordinátora és egyben a helyi ellenzéki koalíció vezetője bekerült a városi tanácsba, és a BBC orosz nyelvű szolgálata szerint még három Kreml-ellenes jelölt is helyet kap a testületben. Novoszibirszk megye parlamentjében az Egységes Oroszország a részeredmények alapján valószínűleg nem szerezte meg a többséget. Tambovban a részeredmények alapján a Szülőföld (Rogyina) párt szerezte meg a voksok több mint 40 százalékát.