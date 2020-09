Az árakat is felviheti Matolcsy ingyenhitele

Az MVM közmilliárdjainak kisíbolásában Kocsis István exvezérigazgató oldalán központi szerepet játszó Szász András nem vonult be a börtönbe.

Nem találja a rendőrség Szász Andrást, akit a bíróság tavaly novemberben jogerősen három év letöltendő börtönbüntetésre ítélt az állami MVM-nél Kocsis István oldalán bűnsegédként, illetve társtettesként, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés és pénzmosás miatt. Vele ellentétben az első rendűként öt év börtönre ítélt Kocsis István, az állami energiacsoport 2005-2008 közötti vezérigazgatója márciusban megkezdte a rá kirótt büntetés letöltését. További két társuk felfüggesztettet kapott. A bíróság hivatalos tudomása szerint az ügyben július 21-én elfogatóparancsot bocsátottak ki, mert az elítélt nem kezdte meg büntetésének letöltését – tudtuk meg Vadócz Attilától, az illetékes Kaposvári Törvényszék szóvivőjétől. Ezt megerősítik Szász Andrásnak a rendőrség körözési honlapján közzétett adatai is, amit elsőként a Hírklikk.hu szúrt ki . Eszerint a 71 éves, hűtlen kezelés miatt elítélt Szász András elleni körözést a kaposvári törvényszék büntetésvégrehajtási csoportja rendelte el. Kérdés, miért telt el nyolc hónap a jogerős ítélet kihirdetése és az elfogatóparancs kiadása között. Bár lapunk értesülései szerint Szász András egészségi állapotára hivatkozva is kért halasztást, azt a nyár elején elutasították, mondván, betegségek kezelésére a büntetésvégrehajtás (bv) intézményei is alkalmasak. Ezen kívül kegyelmet is kért a köztársasági elnöktől, ismereteink szerint szintén sikertelenül. E kísérletek ugyanakkor nem késleltetik a börtönbehívót, amit forrásaink szerint Kocsis Istvánnal együtt márciusban Szász András is megkapott. De nem vonult be. Májusban meglehetős vad feltételezéseket hallhattunk az amúgy is igen kalandos múltú vállalkozó feltételezett hollétét illetően. Szász András finoman szólva kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere miatt ugyanis sokak szerint külföldre távozott. (Míg az üzletember a rendszerváltás utáni években főképp a keleti, volt szocialista térségekben tevékenykedett, addig később figyelme egyre nyugatabbra, majd leginkább offshore-paradicsomok felé irányult.) A 2000-es évek elején, a titkosszolgálatokkal kapcsolatos Nádor '95-ügyben egyszer már adtak ki ellene nemzetközi elfogatóparancsot is. Ez idő alatt saját korábbi bevallása szerint külföldön várta be, amíg a hazai hatóságok végül beszüntették a nyomozást és megszüntették a körözést. Bár széles körű tevékenysége nyomán várt már levelet Barcelonában, Ibizán, sőt a Kajmán-szigeteken is, májusban többen úgy vélték, hogy Izraelben húzhatta meg magát. Ezt újabb információink cáfolni látszanak. Egy per júniusi tárgyalása során ugyanis, ahová tanúként idézték be, a bíróság megállapította, hogy a néhány héttel azelőtt Budapestre kézbesített idézést saját kezűleg, szabályosan átvette. A tanácsvezető külön pontosította, hogy az átvételi íven nem rokona vagy megbízottja aláírása szerepel. Ha ezek után netán mégis valaki más adta ki magát Szász Andrásnak, az újabb bűncselekmény lehetőségét veti fel. Szakértők ugyanakkor különösebben nem csodálkoznak, hogy Szász András végül nem tett eleget a bírósági idézésnek. Mivel ugyanis a bv akkor már erősen hiányolta, alighanem helyben elfogták és börtönbe vagy rabkórházba szállították volna. Igaz, sokat látott szakértőink ebben sem biztosak, hisz akkor még nem körözték. Mindenesetre az üzletember nem kockáztatott. A bíró nem kérte az engedetlen tanú elővezetését sem. Igaz, ez csak a meghívás többszöri visszautasítása után „szokás”. Most is sokat hallottunk Szász András megrendült egészségi állapotáról. Az elítéléséhez vezető évtizedes per utolsó éveiben – így a másodfokú és jogerős döntések kihirdetéséről – szintén erre hivatkozva mentette ki magát. Egyesek azt sem zárják ki, hogy már nincs az élők sorában. Kérdés, a rendőrség keresési erőfeszítései mennyire lendületesek. Az előzmények ellenére a jelek szerint külföldön nem keresik. Legalábbis Szász András nem szerepel az Interpol nyilvános körözési listáján. Igaz, az idézés májusi átvétele alapján esélyes, hogy Szász András éppenséggel belföldön húzza meg magát. Ehhez képest több olyan ismerősével beszéltünk, akiket akár ki is kérdezhettek volna a szökésben lévő üzletember vélt holléte felől, de a rendőrségtől az elmúlt hónapok során egyiküket sem keresték. Az Országos Rendőr-főkapitányság lapunk üggyel kapcsolatos megkeresését azzal ütötte el, hogy a honlapon elérhető körözésen túl bővebb felvilágosítással nem szolgálhatnak. A bíróság tíz évnyi, fordulatos vizsgálat után tavaly novemberben arra jutott, Kocsis István az MVM egykori vezérigazgatójaként, ottani tanácsadójával, Szász Andrással, Kocsis Istvánnéval és Varga-Sabján László egykori MVM-menedzserrel összejátszva az állami energiacsoportból több mint tízmilliárd forintot sikkasztott, illetve kezelt hűtlenül. A pénzeket az állami cég jellemzően Szász András képviselte, lenyomozhatatlan offshore-cégeknek fizette ki kamuígéretekre. A veszteség visszaszerzése újabb, immár polgári per tárgya. Ez nem ígérkezik könnyűnek. Szász András ismereteink szerint a bűnügyi költségek rá eső, néhány százezres tételét sem fizette be. Így az a szabályok alapján – saját részükön túl – Kocsis Istvánékra hárult. Többen arra is felhívták a figyelmünket, hogy az első fokkal, illetve elítélt társaival szemben a másodfok és a jogerős ítélet Szász Andrást nem tiltotta el gazdasági társaságok vezetésétől. A döntés már csak azért is fura, mert Szász András a visszaélésekhez nemzetközi céghálókat használt fel. Igaz, mint egy forrásunk megjegyezte, a legritkább esetben jelent meg névvel ezek vezetőségében. Utolsó hivatalos magyar cégtisztsége az ingatlanokkal foglalkozó Esplanade-ben 2012 elején megszűnt.