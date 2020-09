Szijjártó gyakran kéri a rendőrségi helikoptert, cserélhető ülések biztosítják a luxust

A négy éve, lényegében tripla áron vásárolt flotta – kormánytagok által előszeretettel használt – légi járműve az ORFK szerint nem VIP-szállításra való.

Nem először használta Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminiszter a rendőrség R900-as lajstromszámú MD-902-es típusú helikopterét – írta a 24.hu szeptember 4-i eset kapcsán, amikor a politikus egy tolna megyei gyárlátogatásra repült. A legutóbbi esetet Magyar Levente külügyi államtitkára a miniszter aznapi rendkívüli elfoglaltságával magyarázta, de a 24.hu most felidézte azt a tavalyi esetet is, amikor Szijjártónak egy japán tulajdonú üzem alapkő-letételére kellett sietnie Nyergesújfaluba. Mint írták, ugyanezzel a helikopterrel utaztatta tavaly májusban Orbán Viktor és Pintér Sándor a Magyarországra látogató Matteo Salvini akkori olasz belügyminisztert, hogy elbüszkélkedjenek neki a déli határkerítéssel. – Nem véletlen, hogy a kormánytagok esetében mindig ugyanaz a gép, az R900-as bukkan fel – annak ellenére ugyanis, hogy rendőrségi beszerzés keretében vásárolták, nem igazán látszik alkalmasnak klasszikus rendőrségi feladatok ellátására. Az ehhez szükséges technikai berendezések helyett az utastérben ugyanis kárpitozott belső és bőrüléssor található – ismertette a portál, megjegyezve: a McDonnell Douglas kínálatában ez a repülő limuzin, az úgynevezett luxury cabin interior kategóriába tartozó változat. A reklámfotón is olyan bőrülések láthatóak, mint a Szijjártó által közzétett videón.