Megkezdődött Mészáros Lőrinc és felesége válópere

Egy átlagember számára felfoghatatlan, 270 milliárdos vagyon felosztása a tét. A harmadik leggazdagabb magyar nem engedte magát fotózni.

Szerda reggel a Budai Központi Kerületi Bíróságon megkezdődött Mészáros Lőrinc és Mészárosné Kelemen Beatrix válópere – tudósított a helyszínről a 24.hu . Mint arról beszámoltak, a bíróságra – ahol zárt tárgyalást tartanak – elsőként az asszony érkezett meg egy tűzpiros, nyitott tetejű Mercedesszel, nem sokkal később a felcsúti milliárdos konvoja is befutott. Mészáros Lőrincet a lap munkatársa hiába próbálta megkérdezni a 270 milliárdosra saccolt vagyon megosztásának módjáról, a „harmadik leggazdagabb magyar” kísérői pajzsként védték az üzletembert. Ügyvédje azt is közölte, ügyfele nem tekinti magát közszereplőnek, ezért nem járul hozzá a róla készült képek közzétételéhez.

Miként a Népszava is megírta , a felcsúti milliárdos és felesége szeptember 4-én – magánszemélyektől szokatlan módon – MTI-közleményben jelentette be, hogy felbontják házasságukat. A pontos megfogalmazás szerint kezdeményezik a bíróságnál a házasság egyezséggel történő lezárását. A közleményben azt is állították, hogy a döntést teljes egyetértésben hozták meg, és a váláshoz szükséges döntésekben nem volt köztük vita. Mészárosné a bejelentés előtt elköltözött Felcsútról. Az Opten cégadatbázis szerint a nevén lévő vállalkozásokban már szeptember 2-án átvezették a lakcímváltozást, eszerint az asszony Budapesten, egy XII. kerületi társasházban lakik. A 24.hu megemlítette: azóta az is kiderült, hogy Kelemen Beatrix nemcsak mint tulajdonos, hanem mint cégvezető is megszüntette a kapcsolatát a férje vállalataival. Az egyetlen olyan vállalkozás, amely Mészárosné Kelemen Beatrix nevén maradt, a Media Vivantis Zrt., amely két televíziócsatornát, a Life és az Ozone Tv-t üzemelteti.