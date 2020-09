Struccpolitika: úgy teszünk, mintha nem is lenne második hullám

Bár hordjuk a maszkot, de minden más tekintetben lazult a fegyelem.

- írja kutatására hivatkozva az Ipsos. A kutatócég még a maszkviselési szabályok szigorítása előtt mérte meg azok használatát a teljes lakosság körében. Ez 4%-ot mérséklődött az augusztus 87% után. Ugyanakkor a maszkviselésen, a gyakori kézmosáson és a kézfogások kerülésén túl minden egyéb területen a járvány előtti állapotba mutató visszarendeződés látszik, az újra növekvő esetszámok ellenére is.

Az ezer fő megkérdezésével történő kutatás további megállapításai ide kattintva olvashatók el. A szakemberek szerint pedig már javában tart a második hullám. Lapunk is beszámolt arról a keddi konferenciáról, amelyen Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetője azt mondta, "Magyarországon Európa többi részéhez képest tombol a járvány, ez a fekete igazság!". Úgy véli, senkit ne tévesszen meg, hogy most a fiatalok között van a legtöbb új eset. Egyúttal üzent a vírustagadóknak is: fehér köpenyes sarlatánoknak nevezte őket, és szerinte tevékenységükkel nagyobb kárt okoznak, mint maga a vírus.