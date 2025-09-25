A Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos bekiabálásokkal kezdődött az első őszi Lázárinfó, ahol „Ki az a Zsolti bácsi?” feliratú táblákkal várták az építési és közlekedési minisztert. Lázár János azt javasolja a kormánynak, hogy minden pedofil bűnelkövető kapjon tényleges életfogytiglant, és vezessék be a kémiai kasztrálást.
Azt hangoztatta, bár ott volt, amikor Szilágyi György élettársát meg akarták erőszakolni, neki nem szóltak a bűncselekményről.
A korrupciós ügyek miatt megvádolt politikus optimista: szerinte ezt még ebben a ciklusban el lehetne érni.
Imrán Hán az európai uniós kereskedelmi kapcsolatokra gondolva, végül elvetette a halálbüntetés gondolatát. Dél-Ázsiában gyakran gyermekek a nemi erőszak áldozatai.
A jövő héten ismét kezdeményezi a Jobbik, hogy a büntető törvénykönyv módosításával teremtsék meg a kémiai kasztráció lehetőségét a gyermekek elleni szexuális bűncselekmények elkövetői esetében - közölte Dúró Dóra, a párt frakcióvezető-helyettese szombaton újságírók előtt Budapesten.