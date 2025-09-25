Lázár János: Egyetlen pedofil sincs a kormányban vagy a Fidesz vezetésében

A Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos bekiabálásokkal kezdődött az első őszi Lázárinfó, ahol „Ki az a Zsolti bácsi?” feliratú táblákkal várták az építési és közlekedési minisztert. Lázár János azt javasolja a kormánynak, hogy minden pedofil bűnelkövető kapjon tényleges életfogytiglant, és vezessék be a kémiai kasztrálást.