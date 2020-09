„Csak passzolgatják egymás közt az utasokat”

A kormányfő állítja, hogy felkészült az egészségügy, de a lapunk birtokába került levél szerint a Korányiban és a Szent Lászlóban annyi a súlyos beteg, hogy a „lélegeztető kapacitása betelt”. A Korányiban már a szakemberek is fogytán.

„Mindenki megnyugodhat: ha elkapja ezt a betegséget, meg fogjuk gyógyítani” – jelentette be Orbán Viktor kormányfő szerdán, azután, hogy előző nap nyolcan haltak bele Magyarországon a koronavírus-fertőzésbe . A miniszterelnök beszélt arról is, hogy „a járványügyi szakemberek szerint a második hullám valamikor december-január magasságában éri el a tetőpontját, egészen addig folyamatosan védekeznünk kell.” Emiatt – tette hozzá – fenntartják a beutazási korlátozást, kötelezővé teszik a maszkviselést a tömegközlekedési eszközök és a boltok mellett a mozikban, színházakban, egészségügyi intézményekben, ügyfélfogadási irodákban is. Marad a teljes látogatási tilalom a kórházakban és a szociális intézményekben. A szórakozóhelyeknek 23 órakor be kell zárniuk. Tegnap az is kiderült, hogy a tesztek hatósági ára 19500 forint lesz. A miniszterelnök elmondása szerint az egészségügyben rendelkezésre állnak a szükséges eszközök és az ezeket működtető személyzet is. Sőt bővíteni is tudják a kapacitásokat. Ennek ellentmond, hogy 24 órával korábban Kásler Miklós humánminiszter és Horváth Ildikó államtitkár arra utasította az Országos Mentőszolgálatot, hogy csak a tünetes páciensek tesztelését végezzék háznál. A fertőzöttek kontaktjaihoz megrendelt mintavételeket lehetőleg a mintavételi államosokon kell elvégezni. Hozzájuk csak akkor mehetnek a mentők, ha marad szabad kapacitásuk. Erre azonban nincs túl sok esély. Naponta már négy-ötezer páciensnek kérnek hatósági PCR-tesztet a háziorvosok mentőktől. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója kedden az InfoRádióban beszélt arról, hogy az egyre növekvő mintavételi igények miatt két-három napra is kitolódhat az az idő, amíg a mentők ki tudnak menni egy koronavírus-gyanús beteget tesztelni. Hozzátette azt is, hogy naponta 80 mentőegység járja a címeket, ahonnan koronavírus gyanús eseteket jelentettek. Információink szerint a mentők arra is utasítást kaptak a tárca vezetőjétől, hogy a kórházi ellátást igénylő igazolt és COVID19-gyanús betegeket csak az ellátásukra kijelölt intézményekbe vihetik. Így a fővárosiakat és Pest megyeieket a Dél-Pesti Centrum (egykori László) Kórházba illetve az Országos Korányi és Pulmonológia Intézetbe szállítják. Ha ezek megtelnének, akkor további nyolc intézmény jöhet szóba. Így a Szent János, a Bajcsy, a Péterfy, a Pest megyei Flór Ferenc kórház, a törökbálinti tüdőgyógyintézet, valamint a Semmelweis Egyetem. A vidékieknek a megyei kórházakat, illetve az orvosképzéssel foglalkozó egyetemeket is kijelölték a fertőzéssel érintett lakosság kivizsgálására, az igazolt esetek ellátására. Mint arról kedden beszámoltunk, már kiürítették a fővárosi Szent János Kórház hármas belgyógyászatának épületét, miután a Dél-Pesti Centrum Kórház és a Korányi megtelt. Szerdán már az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe is vittek covidos-betegeket. Bár a szaktárca cáfolni igyekezett, egy lapunk birtokába került, szeptember 14-i keltezésű levél megerősíti azt, amit tegnapi lapszámunkban írtunk: a Korányiban és a Szent Lászlóban annyi a súlyos beteg, hogy a „lélegeztető kapacitása betelt”. A Korányiban már a szakemberek is fogytán. A Korányi arra kérte az ellátókat hogy mérjék fel a saját intézményükben, hogy hány olyan ápoló, segédápoló van, aki önként vállalna kirendelt munkavégzést az intézményükben. Úgy tudjuk, 76 munkatársat várnak különböző pozíciókra. – Nem szívesen jelentkezik senki más intézményébe covidos betegeket gondozni – mondta lapunknak Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Mint mondta: az első hullámban sokaknak kimerült az a 44 napja, amennyire valakit egy éven belül ki lehet rendelni. Ráadásul most nem állt le az egészségügy úgy, mint az első hullámban, így a helyükön is sok a feladat. Az intézmények most próbálják pótolni az elmaradt beavatkozásokat. Több ezer ember hiányzik az egészségügyből. Nem lett több intenzíves orvos (1600), és ápoló (1200) sem. Van olyan kórház, amely már most is kénytelen volt osztályokat leállítani, mert az orvosok, illetve az ápolók karanténba kerültek.