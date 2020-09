Idősebbek is válhatnak onlinejáték-függőkké

Elsősorban azért a kamaszokat és a fiatal felnőtteket kapja el a gaming-őrület, ezért nagy a szülők felelőssége a korai felismerésben.

A szenvedélybetegségek többsége – például az alkohol-, a dohány- vagy a kábítószerfüggőség – évszázadok óta ismert jelenség, de a technológia fejlődésével a függőségek újabb formái is megjelentek. Ilyen az online- vagy videójáték-függőség is, amely egyre több embert érint a világ minden országában. Jian Zihao, Kína legjobb e-sportolója például mindössze 23 évesen, romló egészségi állapota miatt vonult vissza június elején, de van olyan profi játékos is, aki már 15 évesen kiégett. A gaming-láz elsősorban a kamaszokat és a fiatal felnőtteket érinti, ezért nagy a szülők felelőssége a probléma időben történő felismerésében.

„Legyen szó bármilyen típusú addikcióról, fontos tudni, hogy nem a tárgyától – alkohol, drog, gyógyszer, dohány, vásárlás, munka, szex, szerencse- és számítógépes játék – válik valaki függővé, a szenvedélybetegség az érintett erre való hajlama miatt alakul ki. A nemzetközi kutatások szerint a fiúk, illetve a férfiak körében gyakoribb a virtuálisjáték-függőség, mivel a bennük tomboló tesztoszteron kockázatvállalásra és agresszióra késztetheti őket, ezért fogékonyabbak az ilyen típusú játékokra” – mondta Hoyer Mária , a Budai Egészségközpont klinikai addiktológiai szakpszichológusa.

Korábban azt gondoltuk, a jelenség leginkább a kamaszokat érinti, ám az internethasználat elterjedésével az idősebbek és a gyerekek is rákaptak a számítógépes játékokra, nemtől függetlenül. A kicsik szinte az anyatejjel szívják magukba a virtuális világ ingereit. Ha a digitális eszközök a tanulás részei, nem jelent gondot, de ha szórakozás és unaloműzés céljából játszanak, az növeli az addikció esélyét. Már egész kicsiknek is készülnek online játékok, ezért a szülők tudatosan kell eldönteniük, mivel és mennyit játsszon a gyerek. Ha őszintén tudnak beszélgetni csemetéikkel arról, mi érdekli őket, egyrészt segíthetnek megtalálni a számukra izgalmas készségfejlesztő játékokat, másrészt megtaníthatják a tudatosságot és az egészséges kereteket.

Monitorzombik

Játékfüggők mindenhol vannak, de főleg a technikailag fejlett országokban – Nyugat-Európában, Kínában, Koreában, Japánban és az Egyesült Államokban – fordulnak elő nagy számban. A japán szakirodalom például már külön szakkifejezést is alkotott a virtuálisjáték-függőségre. Hikikomorinak nevezik azt, aki a lakásába zárkózva, monitorok között éli az életét. Az egyiken játszik, a másikon internetezik, a harmadikon tévét néz, a negyediken pedig dolgozik, hogy mindezt finanszírozni is tudja. Az ilyen monitorzombi a társadalomtól elszigetelten az online térben él, még az ételt is a neten rendeli, és személyes találkozások nélküli, virtuális párkapcsolatot tart fent. Többnyire a gazdag japán fiúk lesznek hikikomorik, akik így lázadnak az apai elnyomás ellen.

A helyzet a számító­gépes játékok egyik legnagyobb fejlesztőjénél, Dél-Koreában sem rózsás – itt már leszoktató táborokat is szerveztek a játékfüggők számára. A jelenség komoly problémát okoz Kínában is, ezért tavaly év végén törvényben tiltották meg a 18 év alattiaknak, hogy 22 óra és reggel 8 óra között online játsszanak. Az USA-ban pedig az Anonim Alkoholisták mintájára önkéntes programot indítottak. Az Online-Gamers Anonymous, vagyis OLGA-program során a résztvevők egy 12 lépéses terápia segítségével próbálnak leszokni a gamingről.

„A függőségre való hajlamot családi minták, bizonyos korai életesemények és a gének is előidézhetik. A kutatások kimutatták, hogy az internetes játékok azért olyan vonzóak az arra fogékonyak számára, mert

elűzik az unalmat, oldják a depressziót, a magányt és az önbizalmat is javítják.

A gamerek számára az a legvonzóbb, hogy a virtuális világban sikereket érhetnek el, és azzá válhatnak, akivé csak akarnak. Közben a való életükben fizikailag és mentálisan saját maguk ellenségévé válnak, ugyanis a játékfüggőség hat az alapvető életfunkciókra, és teljesen kizsákmányolja a szervezetet. A játékosok között kiugróan magas az egészségtelenül táplálkozók aránya, hiszen akár 8-10 órán át ülnek a számítógép előtt étlen-szomjan, utána pedig egyszerre akarják bevinni az elmulasztott ételmennyiséget, ami megterheli az emésztőrendszert. Többségüknél gyakoriak a gerinc- és izom­problémák és a különböző szembetegségek is. A rendszeres éjszakázás miatt állandóan kialvatlanok, ami hangulatzavarokat, depressziót, szorongást okoz. Ez tulajdonképpen ördögi kör” – hívta fel a figyelmet a szakember.

A játékfüggők sokszor elvesztik a pénzzel való helyes bánásmód képességét, ahonnan már csak egy lépés a kriminalizáció – sok kóros játékfüggő például illegálisan szerez pénzt online pókerre. Az összes addikció közül a játékfüggőségnek van a legnagyobb öngyilkossági kockázata, hiszen a veszteséget nem mindenki tudja feldolgozni.

Mit tehet a szülő?

Nagyon szigorúan meg kell határozni a gyerekek internethasználatának idejét és helyét. Ha például a lefekvés ideje 23 óra, akkor 22 óra után már nem szabad játszania, hogy a központi idegrendszer le tudjon nyugodni. Minél kisebb korban kezdik stimulálni az agyat a számítógépes játékok, annál inkább összezavarodhat az idegrendszer érése, ami 20-21 éves korig is eltarthat. A késő esti rohamszerű evést sem szabad megengedni, mert rendkívül egészségtelen. Éjszaka is érdemes ellenőrizni a gyereket, hogy nem játszik-e titokban. A szülőknek célszerű ellenőrizniük a bankszámlájukat is, hogy nem használta-e a tudtuk nélkül a bankkártyájukat például online pókerhez – jegyezte meg a szakember.

„A függők akkor sem tudják abbahagyni játékot vagy legalább csökkenteni az arra fordított időt, amikor már maguk is érzik, hogy negatívan befolyásolja a mindennapi életüket. Ezért fontos tudatosan figyelni, hogy mikor, mennyit játszunk. Ajánlott az interneten elérhető tesztek valamelyikét is kitölteni, amellyel felmérhetjük, hogy nem vittük-e túlzásba a játékot. Ha nem sikerül önállóan vagy szülői segítséggel megoldani a problémát, mindenképpen fel kell keresni egy szakembert, súlyos virtuálisjáték-függőség esetén azonnal” – hangsúlyozta Hoyer Mária.