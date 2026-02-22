Virtuális városlakók – Egy tiszteletben álló magyar családapa kettős élete

Zoltán 53 éves, két gyermek édesapja, elismert logisztikai szaktekintély, aki mérnökként tartja el családját. Még a barátai sem tudják róla, hogy öt éve építi virtuális városát az interneten Vakarék, a rettentő néven, olykor pénzt is költve gyémántokra, mert muszáj megvenni azt a csinos kis sövénylabirintust. Sok hasonló történetet ismer a pszichológiai tanácsadó is, aki szintén gamerként kezdte. Teljesítményszorongást, kiközösítést, magányt, stresszkezelési problémát lát, és olykor túlhasználatot, ami még nem addikció, de már ijesztők a jelek. Jól működő közösségeket és baráti, párkapcsolati egymásra találásokat is vetett már elé az élet. Az igazi.