„Hiszek az emberi jóságban.” Egyik riportalanyunk fogalmaz így Kecskeméten, és ezzel tulajdonképpen össze is foglalja a Tedd+Add nevű önkéntes program filozófiáját. Bár egyre nehezebb a civil szervezetek helyzete hazánkban, úgy tűnik, az egyik leginkább átpolitizált magyar városban is le lehet választani a hatalomról az alapvető emberi értékek képviseletét. Úgy tapasztaltuk, a kutyát sétáltató vagy adományruhát válogató diákot legfeljebb egyetlen ideológia járja át: adni jó dolog.
Az online alkalmazások az Amazon felhőszolgáltatójának leállása miatt nem működnek.
Zoltán 53 éves, két gyermek édesapja, elismert logisztikai szaktekintély, aki mérnökként tartja el családját. Még a barátai sem tudják róla, hogy öt éve építi virtuális városát az interneten Vakarék, a rettentő néven, olykor pénzt is költve gyémántokra, mert muszáj megvenni azt a csinos kis sövénylabirintust. Sok hasonló történetet ismer a pszichológiai tanácsadó is, aki szintén gamerként kezdte. Teljesítményszorongást, kiközösítést, magányt, stresszkezelési problémát lát, és olykor túlhasználatot, ami még nem addikció, de már ijesztők a jelek. Jól működő közösségeket és baráti, párkapcsolati egymásra találásokat is vetett már elé az élet. Az igazi.
A magyar hatóság 350 millió forintos bírságot szabott ki az emeltdíjas sms-játék online működtetőire.
Fegyházba mehet a gátlástalan szexuális erőszakoló, aki pornóképeket is készített a gyermekről. Az ítélet még nem jogerős.
Elsősorban azért a kamaszokat és a fiatal felnőtteket kapja el a gaming-őrület, ezért nagy a szülők felelőssége a korai felismerésben.
Jogszabályban tiltaná el a közösségi oldalaktól és az online játékoktól a 16 éven aluli fiatalokat az Európai Unió. A regulával az internetes adatokat szeretnék védeni, ám sokak szerint egy ilyen szabályozás életszerűtlen és fejlődésellenes lenne. Az ügyben csütörtökön születhet döntés.
A létező világ mellett a Second Life, a World of Warcraft, az Xbox Live és a hasonló online játékok felhasználóinak millióit is megfigyelte az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) és a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) - közölte hétfőn internetes kiadásában a The New York Times.