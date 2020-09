Az alsósok szülei is bemehetnek gyerekükkel a lázmérésre

Hogy haza tudják vinni őket, ha baj van.

Mint arról lapunk is beszámolt , itt a miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, maradnak a határvédelmi intézkedések, a szórakozóhelyeknek 23 óra után be kell zárniuk, illetve a diákok és a tanárok testhőmérsékletét ellenőrzik, mielőtt belépnek az iskolába. A most megjelent közlés szerint köznevelési és szakképzési intézménybe nagykorú tanuló csak akkor léphet be az intézménybe, ha testhőmérséklete nem éri el az országos tisztifőorvos által meghatározott értéket. „A belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell” – olvasható a Magyar Közlönyben. A kormány Facebook-oldala ehhez azt a kiegészítést teszi hozzá, hogy az alsó tagozatos gyerekek esetében a szülő is jelen lehet a procedúránál, hogy azonnal haza tudja vinni gyerekét, ha baj van.