Mészárosék: A válás lehet könnyű, de pénzhez nehezen juthatnak a családtagok

Sokan még mindig félnek a retorzióktól, de egyre többen vállalják nyíltan: elegük van a NER-ből – állítja a 260 ezer ívet összegyűjtő Szél Bernadett és Hadházy Ákos.

– Egyszer csak sapkában, maszkban, napszemüvegben kerékpárral megállt valaki az egyik veszprémi gyűjtőpontnál, letett a pultra néhány ívet, majd szó nélkül elment – mesélte Szél Bernadett a Népszavának, milyen esetekkel szembesültek a nemzeti konzultációs ívek ellenzéki begyűjtése során. A független képviselő szerint sokszor tapasztalták, hogy az emberek nem merik felvállalni politikai nézeteiket. – Nagyon kemény világ van vidéken, érződik a Fidesz nyomása – hangsúlyozta. Ugyanakkor voltak kifejezetten pozitív benyomásaik is, Szél szerint változóban a politikai széljárás: „Győrben volt olyan nap, amikor harmincan álltunk a gyűjtőpont körül, már arra gondoltam, hogy a járványveszély szempontjából rizikós a helyzet”. Mint ismert, a független képviselő és egykori LMP-párttársa, Hadházy Ákos közösen kezdeményezte: a kormány által indított, járványkezesléről szóló konzultációval egyet nem értő állampolgárok küldjék el nekik üresen az íveket. A két képviselő június 22-én indította el akcióját és csütörtökön 260 ezer darab ív összegyűjtését jelentették be Orbán Viktor hivatala előtt a Várban. Az akcióba az ellenzéki pártok és több – aktívan politizáló – civil szervezet, például a keszthelyi Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület vagy a Zalaegerszegen működő Tiéd A Város! Is bekapcsolódott, így országosan sikerült 350 gyűjtőpontot létrehozni. Hadházy Ákos arról beszélt, számos kisebb településen megfordultak, s ismét szomorúan tapasztalták, hogy a kisvárosokban, falvakban ma már semmilyen ellenzéki szervezet nincs jelen. Pedig szerinte a mostani élményeik is azt igazolják: vannak, akik felvállalják a véleményüket, készek segíteni. „20-30 ezer ember vett részt valamilyen formában ebben az akcióban, rájuk nyilván számíthatnánk a 2022-es kampányban, de nincsenek megszervezve” – mondta Hadházy. – Azért volt tanulságos a mostani gyűjtés, mert feltárult előttem az ország ellenzékiségének másik, nem pártokhoz kötődő része, amelyik néhány lelkes helyi civilre, egyesületre, a NER-ből kiábrándult polgárra épül – mondta Szél Bernadett. – Ezt a világot nyilvánvalóan csak úgy tudjuk majd az urnákhoz szólítani 2022-ben, ha mind a 106 egyéni választókörzetben egy ellenzéki jelölt lesz. Hadházy Ákos szerint „a 2018-as választás bukta után sorra mentek be az ellenzéki politikusok a tévéstúdiókba és arról beszéltek, hogy a siker kulcsa, ha legközelebb »felszántjuk az országot«. Ebből eddig nem sok valósult meg, bár most még nem vagyunk elkésve”. – Visszatérő élményem, hogy a nyári kánikulában tömegközlekedéssel, hosszú utazásokat vállalva hozzák a gyűjtőpontokra a konzultációs íveket. Fonyódon például többször is hozott be a piacra egy bácsi íveket a környező településekről – mondta Szél Bernadett. Hadházynak is voltak hasonló élményei: „Vasváron odajött hozzám egy hölgy és átadott ötszáz ívet egy környező faluból, ahol összesen 1500-an laknak”. Arra a kérdésre, hogy nem kevés-e a 260 ezer ív a kormánynak állítólag visszaküldött 1,8 millióhoz képest, Szél Bernadett azt mondta, nem lehet a kettőt összehasonlítani: „központilag, a mi pénzünkön kiküldött, ingyen visszaküldhető ívekkel áll szembe az, hogy mi hús-vér emberekkel gyűjtöttünk”. Ráadásul a képviselő el sem hiszi az 1,8 milliós számot, mert amikor 2017-ben meg akarták nézni az akkori konzultáció visszaküldött íveit, kiderült, hogy üres dobozokat mutattak nekik. – Egy hete keressük Rogán Antal titkárságát, hogy hadd nézzük meg azt az 1,8 millió darab papírt, de még csak a telefont sem veszik fel – mondta.