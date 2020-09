Tovább éleződik a feszültség a színművészetin: a kuratórium az oktatás biztosítását követeli a távozó vezetéstől

"A módosítással a testület megteremtette a maga számára az akadémiai munkába történő közvetlen, fékek és ellensúlyok nélküli beavatkozás lehetőségét."

Újabb külföldi szakmai szervezetek adtak hangot a Színház- és Filmművészeti Egyetem melletti szolidaritásuknak. A Cseh Köztársaság Hivatásos Színházainak Szövetsége és az Orosz Színművészeti Akadémia (GITIS, Moszkva), a legrégibb orosz színházi iskola is elítéli a modellváltást és kiáll az autonómiáját védő egyetemi közösség mellett. A szolidaritássorozat és a demonstrációk mellett folytatódik a jogi vita is. Az SZFE vezetése vasárnapi közleményében az egyetem működési szabályzatának átírására hívta fel a figyelmet. „A Színház- és Filmművészeti Egyetem fenntartó kuratóriuma a napokban ismét egyoldalúan - s ezúttal bizonyíthatóan jogszabályba ütközően - átírta az egyetem Szervezeti és Működési Rendjét (SZMR). A módosítással a testület megteremtette a maga számára az akadémiai munkába történő közvetlen, fékek és ellensúlyok nélküli beavatkozás lehetőségét” - írják. "Az SzMR legutóbbi, 2020. 09. 15-én kelt visszamenőleges hatályú módosításaival a fenntartó kuratórium felhatalmazta magát, hogy munkáltatóként, pályázat nélkül nevezhesse ki a rektorhelyetteseket, továbbá ezeket a rektorhelyetteseket – a szenátus egyetértése és pályázat nélkül, legfeljebb egy év időtartamra – az intézetvezetői feladatkörrel is felruházhassa. A módosítás alapján a rektorhelyetteseket az egyetem szakmai munkájának ismerete, korábbi munkaviszony és osztályvezetői tapasztalat nélkül is kinevezheti a fenntartó." A módosítást az egyetemi autonómiába való beavatkozás újabb lépéseként értékelik. Ezért annak és a törvényes működés helyreállítása érdekében a bírósághoz fordul, az egyetem működési szabályzatának átírása miatt pedig kérte a Hallgató Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK), a Magyar Rektori Konferencia és a Színház és Filmművészetért Alapítvány Felügyelő Bizottságának segítségét a Színművészeti vezetése. Zajlik a vita a nyáron zajlott szabadegyetemmel kapcsolatban is. Kormánypárti sajtóhírek arról szóltak, hogy egy hónappal a barikádozás előtt a Színművészeti négy napos tábort szervezett, hogy hogyan kell elfoglalni egy egyetemet. Ezt Upor László, leköszönő rektorhelyettes tette helyre válaszlevelében, amelyben megírta, hogy a hallgatók szerveztek szabadegyetemet, de annak témáit és előadóinak listáját nem egyeztették a vezetőséggel. "A kérdésben megbúvó állítással szemben a szabadegyetem témája nem az volt, hogyan lehet elfoglalni, illetve blokád alatt tartani az egyetemet, hanem a modellváltással összefüggésben annak társadalomtudományi, politikai, filozófiai, művészeti vonatkozásait járták körbe. Egyetemi rendezvényről lévén szó magától értetődik, hogy az értesítéseket a hallgatók kérésére a kommunikációs vezető küldte ki. Ez munkaköri kötelességei és alapfeladatai közé tartozik" - írta. Megerősítette szavait az SZFE kancellárja, Dr. Vonderviszt Lajos is, aki szeptember 3-án aláírta új szerződését, így folytatja eddigi munkáját. A kancellár közleményében hangsúlyozta, hogy "Veszprémi Judit, a Színház- és Filmművészeti Egyetem kommunikációs vezetője nem szervezett szabadegyetemet augusztus 11-14 között az egyetem Szentkirályi utcai épületében. A kommunikációs vezető – akinek feladata és kötelessége az egyetem belső kommunikációjának működtetése, hírlevelek és értesítések kiküldése – a hallgatók által szervezett zártkörű rendezvény meghívóját és időbeosztását küldte el az egyetem oktatóinak" - írta Vonderviszt Lajos.