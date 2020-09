Sikkasztás gyanújával nyomoz a rendőrség az Orbán-bányának otthont adó faluban

Lehet ezt cizellálni, de az uszítás lett a kormányzati kommunikáció alapvetése.

"Teremtő által eldöntött nemi identitás alapján , segítsék a lányokat, hogy derék és tiszteletre méltó asszonyok, a fiúkat pedig hogy a családjuknak biztonságot és támaszt nyújtani képes férfiak lehessenek". (Erről csak annyit, hogy a kabinet kikukázta a saját oktatáspolitikusai által menedzselt új nemzeti alaptantervet, mert az nem volt elég nemzeti, és próbálta ráállítani az oktatást egy XXI. századi pályára. Illetve a kormány egyik ideológusa világossá tette, miként tartja számon az iskolát a hatalom .)

kormányzás nehéz évei után vissza kell térnünk a választási csatatérre. Itt az ideje szedelőzködni, hogy a megfelelő pillanatban kilovagolhassunk. Nagy ütközet vár ránk 2022-ben. Készüljetek". A "készüljetek" mozgósító ige jövő ideje pedig eufemizmus, hisz Orbán már megnyitotta a kampányt, és írásában a lehető legszebb világot ígérte be:

Ám a liberális szellemi elnyomás elleni lázadás medre nemcsak szélesedik, de mélyül is, írja Orbán, aki szerint ha a brüsszeli buborékban még nem vallják is be, mi már látjuk, hogy a király meztelen. A miniszterelnök szerint a „demokrácia csak liberális lehet” doktrínájának már annyi, a konzervatív és kereszténydemokrata pártok, politikai mozgalmak kiszabadulhatnak a liberálisok életveszélyes öleléséből. Mert Orbán úgy látja, mára kiderült, téved, aki szerint a jogállamot csak a liberalizmus szellemi keretei között lehet csak elgondolni és csak a liberális demokrácia eszközével lehet megvalósítani. Így a kormányfő szerint egyértelmű, hogy a konzervatívok és kereszténydemokraták számára a legnagyobb kihívást és ellenfelet ma és újra a liberalizmus jelenti. Hiszen a liberálisok épp a nemzetet, a családot, a vallási hagyományt bántják. De ezt - Európában elsőként - Magyarország és Lengyelország vette észre, és a két állam a miniszterelnök értelmezésében elkezdte félreverni a harangokat, és visszarántotta az Európai Néppártot a szakadék széléről. A konzervatívmentésben pedig Orbán nem ismer pardont, még Berlinnel sem alkuszik, azaz nem követi a német példát ahol a kereszténydemokraták a baloldallal lépnek koalícióra. (Hogy milyen a szavak mögötti német-magyar viszony, azt leginkább a biznisz érzékelteti: Magyarország sok százmilliárd forintért vesz Leopárdokat , illetve Hiúzokat , és száll be egy német repülési programba .) Orbán úgy látja, hogy nemcsak a koalíciók kérdésében feszül egymásnak a liberális és az orbáni politika, hanem a szubszidiaritás ügyében is. Szerinte a liberálisok szerint az a jó, ha minél több nemzeti kormányzati hatáskört ruházunk át a nemzetközi szervezetekre. A kereszténydemokraták viszont a nemzeti szervezetekben hisznek. (A miniszterelnök arról elegánsan hallgat, hogy a szubszidiaritás elvének lényege, hogy a döntéseket az emberekhez minél közelebb hozzák - például az önkormányzatok - és ott határozzanak a "központi támogatások" felhasználásáról is, lehetőleg ne kormányzati szinten. Hogy ez Orbánnak fáj, az nem kérdés, hisz a kabinet eőrsen megkérdőjelezhető módon kezeli a brüsszeli pénzeket, nem véletlen, hogy az EU-ban Magyarország az első az OLAF-listáján .) És aztán jön a szokásos klisé arról, hogy minden nemzetközi szervezet Soros György zsoldjában áll. Az első számú bűnbak felmutatása után nem sokat kell várni a második számú mumus felmutatására: Orbán szerint a liberális és a konzervatív politika összecsap, sőt élet-halál harcot vív a migráció kérdésében is. (A tétel ismert.) A következő tétel az oktatás, ahol a szivárványos propagandát (némi miniszterelnöki kvázibuzizás - a szerk.) klerikálfasizmusnak nevezik, hogy az iskolák védik és ápolják a nemzeti hagyományokat, és a családi értékeket, hogy aAztán jön egy miniszterelnöki csavar. Először a liberálisokat vádolja azzal, hogy a politika világát két részre osztják, és mindenkire rá akarják kényszeríteni eszméiket, majd kijelenti, hogy a kereszténydemokraták világlátása az egyedül üdvözítő. Sőt: "kellő szerénység mellett is állítható, hogy intelligensebb, mint a ma erőfölényben lévő, nemzetközi szervezeteket uraló, bornírt liberális világábrázolás". És a gonosz liberálisok a miniszterelnök szerint csatára készülnek. Itthon Orbán interpretációjában "az ellenzéki oldalon ugyan még léteznek különböző pártlogók, néha civódás is hallatszik a soraikból, de valójában már nincsenek saját akarattal bíró pártok. A munka elvégezve: a Jobbiktól az LMP-ig mindenki bedarálva és betöltve, mint a kolbász. Az egykor önálló identitással bíró közösségeket felváltotta a Soros-hálózatot kiszolgáló baloldali népfront". A miniszterelnök úgyy számol: 2022-ben lesz a döntő ütközet. Az időzítés logikus, akkor érnek ide az országgyűlési választások, azaz addig kampányüzemmódban kell tartani az országot - és a kormányfő ebből nem is csinál titkot: "a