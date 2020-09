Győrfi Pál oktatófilmen magyarázza el, hogyan kell a maszkot viselni

A tankerület éléről júniusban távozott.

A vasalódeszkás pedagógus ügyéről elhíresült, majd lemondott hódmezővásárhelyi tankerületi vezető, Balázs József a Németh László Gimnázium tanügyi igazgatóhelyettese lett – írja a hódpress . A portál információi szerint Balázs Józsefet a Makót és Szentest is magában foglaló Hódmezővásárhelyi Tankerület élén az a Miklós Anikó válthatja, aki a Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatójaként nemrég pert indított és nyert Márki-Zay Péter ellen. Hódmezővásárhely polgármestere ugyanis azt írta Facebook-oldalán, hogy az igazgató megalázott egy tanárt egy Facebook-os O1G-komment miatt. A vasalódeszkás ügy előzménye, hogy Vezsenyi László, a makói gimnázium testnevelés tanára a digitális oktatás kezdetekor készített egy humoros videót, amelyen egy vasalódeszkán tanította úszni diákjait . A tankerület ezt nem értékelte : a férfitól pillanatokon belül elvették a csoportjait, és a pedagógus írásbeli fegyelmit kapott. A tanárt kötelezték arra, hogy naponta elkészítse az aktuális tananyagot, és elküldje azt a tankerületi vezetőnek és az iskola igazgatójának. Azt is kiadták neki, hogy tanulmányozza a Nemzeti Pedagóguskar etikai kódexét és a nemzeti alaptantervet is. A tankerület vezetője azt is elvárta volna, hogy az igazgató kérdezze ki a tanárt ezekből, de ez utóbbitól az igazgató végül eltekintett. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa júniusban azonnali vizsgálatot indított a tankerületi igazgató ellen, mert úgy ítélte meg, hogy a tanárt emberi méltóságában sértette a tankerületi igazgató döntése. Balázs József végül távozott posztjáról