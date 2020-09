Rekordbeállításra készülnek Szocsiban

Lewis Hamilton a futamgyőzelmek számában érheti utol Michael Schumachert, míg Rubens Barrichello legtöbb versenyen való részvételét Kimi Räikkönen egalizálhatja Szocsiban.

Egy szabad hétvége után a mezőny Oroszországba látogat, ahol harmincezer nézőt várnak a szervezők, ami nagyságrendileg félházat jelent. A Forma-1-es világbajnokság 2020-as idénye zárt kapuk mögött indult, Monzában mindössze 250 egészségügyi dolgozónak biztosítottak lehetőséget, Mugellóban pedig még mindig csak 2880 jegyet adtak el minden napra. Az orosz szervezők vállalása igencsak bátor, már csak annak fényében is, hogy Oroszország a világ négy országából az egyik, ahol a koronavírusos esetek száma meghaladta az egymillió főt, emellett napról napra több ezernyi új fertőzöttet találnak. Szocsiban 2014 óta rendeznek Forma-1-es versenyeket, ez idő alatt itt csak Mercedes-pilótának sikerült diadalmaskodnia: Lewis Hamilton négyszer nyert, míg Valtteri Bottas és Nico Rosberg egy-egy alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára. A német istálló ezúttal is toronymagas esélyese a versenynek, ugyanakkor a csapatfőnök Toto Wolff a Netflix stábjának forgatása miatt egy kissé nyugtalan. „Tavaly a filmes csapat árnyékként követett minket Hockenheimben, ahol a hazai futamunkat és a 125 éves motorsportos jelenlétünket ünnepeltük. Az volt a szezon legrosszabb futama számunkra, viszont egy szórakoztató epizódot eredményezett. Mi most abban reménykedünk, hogy most egyszerre lehet jó tartalmat készíteni és jó versenyt is futni” – mondta Wolff, aki azt reméli, hogy Lewis Hamilton vasárnap 91. futamgyőzelmét megszerzi, amellyel beállítja Michael Schumacher ezen rekordját. A második erőként számon tartott Red Bullnak nagyon nem fekszik az orosz versenypálya, az energiaitalosok egyszer sem állhattak még dobogóra Szocsiban. A korábbi években Oroszországban viszonylag jól teljesítő Ferrari 2020-as szezonja eddig igencsak kiábrándító, ezúttal a maranellói istálló több újítást is pályára visz, de Mattia Binotto csapatfőnök ezektől nem vár komoly javulást. „Jelenleg nem elég jó a versenytempónk, illetve valamiért túlságosan nagymértékben koptatjuk a gumikat, és ezen a módosítások sem fognak segíteni” – mondta Binotto. Az előrejelzések alapján a levegő hőmérséklete végig 25 és 30 fok között lesz, eső pedig csak a második szabadedzés előtt és alatt várható Szocsiban, ahol nemcsak Hamilton, hanem Kimi Räikkönen is beállíthat egy korszakos csúcsot. A finn pilóta Rubens Barrichello legtöbb versenyen (322) való részvételét egalizálhatja. A 48 éves brazil rekordjával egyetemben a Brazil Nagydíj jövőre is erősen kérdéses, a legfrissebb hírek szerint a szerződés idei lejárta után várhatóan kikerül a menetrendből, ezzel a Forma-1 egész Dél-Amerikát elkerüli.