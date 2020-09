"Még nem késő ám, nem ciki, tényleg, sőt, inkább dicső, keresztényi gesztus lenne elismerni, hogy kicsit túltoltuk"

Énekszóra indult el a Hősök teréről a fegyelmezett, kicsikből és nagyokból, biciklisekből és rolleresekből álló maszkos demonstrálók tömege, amelyet az összetartozást és a művészi szabadságot képviselő piros-fehér báb vezet.

"Mindnyájan akik itt összegyűltek, mindenki, akinek fontos az egyetemi autonómia, a művészet szabadsága, SZFE-sek és nem SZFE-sek, egyetemisták és nem egyetemisták, egyszóval mindenki! Igen, a nem egyetemistákat is említettem, hozzájuk is szólnék, azokhoz, akik nem voltak és nem is lesznek talán azok, mert nekik is érdekük az, az ő életüket is befolyásolni fogja, hogy hazánkban a művészet szabad lesz-e, vagy nem, hogy lesz-e egyetemi autonómia, vagy nem, mi több, lesz-e teljes tanszabadság, vagy nem. Csatolnék ide még egy elemet, hogy sajtó és szólásszabadság lesz-e. Szégyenszemre ezzel is kell foglalkoznunk Magyarországon a XXI. században. A pofámról kellene lesülnie a bőrnek, hogy ezeket az egyetemes, elemi értékeket egyáltalán szóba hozom, de nem sül le. Ilyen korba érkeztünk" ‐ e szavakkal kezdte felszólalását Kocsis Gergely színész, az SZFE egykori diákja és tanára a Hősök terén, ahonnan békés demonstráció indult vasárnap délután. A színész felszólalásában felidézte a korábbi "hagyományosnak mondható" Vas utcai tüntetéseket, és az élőláncot, amelyben sok ezren együtt juttatták el a chartát a parlamenthez, mint mondta, "lehetett látni, hogy ez már régen nem az SZFE ügye." Letették a chartát egy kőoroszlán mancsaihoz, de nem tőle vártak reakciót a követelésekre. "Úgy gondolhatják, minek is erre reagálni, hisz ez alap. Tán hazánk döntéshozói is úgy vélik titokban, hogy a művészet, az oktatás, a sajtó szabadsága alapérték minden modern ember gondolkozásában. Ezt kell gondolniuk, ha beismerik, hogy Európában élnek a XXI. században. Ám valamiért ezt nem akarják el, vagy beismerni." Ezután a döntnökökhöz intézte szavait: "Még nem késő ám, nem ciki, tényleg, sőt, inkább dicső, hogy azt ne mondjam, keresztényi gesztus lenne elismerni, hogy kicsit túltoltuk, na, kezdjük elölről, az alapoktól; magyar nemzeti érdek. Ez a magyar nemzeti érdek." Majd folytatta: "de lehet, hogy az egyre népesebb ifjúság autonómia és szabadságvágya már nem felfogható, nem átélhető azok számára, akik saját egyetemi éveiket nyilván elfeledve már egy szétszálazhatatlan erőtérből, hatalmi érdekszövetségek mátrixából figyelnek rátok, fiatalokra. Próbáljuk hát meg újra és újra segíteni őket a megértésben. Ez a mai esemény is ennek érdekében jött létre."



Ezt követően énekszóra indult el a fegyelmezett, kicsikből és nagyokból, biciklisekből és rolleresekből álló maszkos demonstrálók tömege, amelyet az összetartozást és a művészi szabadságot képviselő piros-fehér báb vezet. Zenészek, mesebábok és gólyalábasok követik a Vas utcába, ahol a demonstráció végén lovaggá ütik, tagja lesz az őrségnek, mint azt Kocsis Gergely ismertette, hozzátéve: "hátha jobban látszik majd, mondjuk mint én, hátha felfigyel rá az MTI is netán." Folytatódtak a sztrájktárgyalások is a Színház- és Filmművészeti Egyetem sztrájkbizottsága, a munkáltató és a kuratórium képviselője között. Az egyetem munkatársai és dolgozói szeptember 24-én figyelmeztető sztrájkot tartottak, amelynek idején az Ódry Színpadon az SZFE mellett kiálló nyilatkozatokat olvasták fel; ezt követően a kuratórium a kancellártól bekérte a résztvevők név szerinti listáját – derül ki az intézmény sajtóközleményéből. Mint írják a sztrájkbizottság nem értett egyet a lista kiadásával, ezért kérték a kancellárt, ezt jelezze a kuratórium felé, és hívja fel a figyelmet arra, ezek az adatok kizárólag a bérszámfejtés céljaira használhatók fel (amit nem a kuratórium végez), azután törölni kell azokat a törvény értelmében. „A sztrájkbizottság tagjai bejelentést tesznek a NAIH-nál, véleményük szerint már az adatok kikérése is jogszerűtlen, ebből következően se célja, se jogalapja nem volt az adatok átadásának.” A tárgyalások negyedik napján a kuratórium ügyvédje írásban felszólította a kancellárt, hogy adjon meghatalmazást a munkáltató nevében az ügyvédi irodának, hogy a sztrájkot megtámadhassák a bíróságon. Miután ezt az egyetem kancellárja megtagadta, a kuratóriumtól kapott felszólítást, melynek értelmében kötelessége aláírni a meghatalmazást – olvasható az egyetem közleményében. „Mit teszünk mi ezek után? Szembeszállunk. A jog minden eszközével. – folytatódik a közlemény – Tudjuk és hisszük, hogy a sztrájkunk törvényes, reméljük, hogy jogállamban élünk, tartunk tőle, hogy a puszta megfélemlítés a cél. Állunk elébe a bíróság ítéletének. Listázhatnak és fenyegethetnek minket, a jog és az igazság mellettünk áll.”

Lajos Tamás, az SZFE kuratóriumának tagja a minap az ATV Híradójában elmondta, az oktatáshoz megvan a helyszín és megvannak a tanárok is. Hangot adott azon véleményének is, miszerint a sztrájkra készülő tanárok követelései politikai követelések, mivel a kuratórium a magyar jogszabályok által adott és megengedett keretek között vont magához jogokat. Szavaira a HVG megkeresésére az egyetem hallgatói részéről Szurdi Panni reagált: „Értelmetlennek látunk egy külső helyszínen megvalósuló alternatív oktatást, valamint fizikai képtelenségnek tűnik részt vennünk benne. Ha akarnánk sem lehetnénk egyszerre két helyen. Hallgatók nélkül nincs oktatás, a hallgatók pedig itt vannak a Vas utcában”, hozzátette, az SZFE szeptember 14-én elkezdte a félévet. Továbbá hangsúlyozta, „amennyiben a kuratórium a magyar jogszabályok szerint vont magához jogokat, úgy a magyar jogszabályok lehetővé teszik az alkotmányellenes és antidemokratikus hatalomátvételt.” Vasárnap tette közzé Facebook-oldalán a feljelentéseiről ismert Tényi István, hogy helyszíni járványügyi vizsgálatot kért az egyetem ügyében. Mint arról lapunk is beszámolt, Upor László felmondási idejét töltő rektorhelyettes a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, a tanév elindulását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a kontaktórákkal párhuzamosan növekedett a pozitív Covid-tesztek száma, ezért szigorították az egyébként is szigorú járványügyi előírásokat, hogy a kockázatot minimalizálják.