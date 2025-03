Állami kötél tanárnak, diáknak

Diákok és oktatók tiltakoztak tegnap a parlament előtt a felsőoktatási törvény módosításának csütörtökön nyilvánosságra került javaslata ellen, amelyben továbbra is jelentős mértékben korlátoznák az egyetemek és főiskolák autonómiáját. Nem sokkal később a Neptun iskola közössége is demonstrált, a szereplők számára egyre nyilvánvalóbb: az egész oktatási rendszer szabadsága, működése is veszélyben van. Kiderült az is: az állam jövőre több pénzt ad Kliknek, a szuperszervezet viszont trükkökkel csökkenti dolgozói bérét.