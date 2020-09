A Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az időközi polgármester-választást Mohácson

Az ellenzék jelöltjei a nyolc egyéni választókerület közül kettőben nyertek.

Pávkovics Gábort (Fidesz-KDNP) választották polgármesterré a mohácsiak a Duna-parti városban vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson . A választas.hu oldalon a szavazatok 100 százalékos feldolgozottságánál kiadott tájékoztatás szerint a polgármesteri tisztségre pályázó három jelölt közül Pávkovics Gábor 4708 szavazatot kapott, míg a múlt ősszel, az MSZP jelöltjeként megválasztott polgármester, Csorbai Ferenc, a Változást Akarók Nemzedéke Közéleti Egyesület (VAN) aspiránsaként 3369 voksot szerzett. Bernáth Csillára, a Mi Hazánk Mozgalom (MHM) jelöltjére 265 szavazat érkezett. A Baranya megyei településen vasárnap önkormányzati képviselőjelöltekre is voksoltak, akik közül nyolcat közvetlenül, egyéni választókerületben választottak meg, míg három képviselő a kompenzációs listáról jutott be a testületbe. A nyolc egyéni választókerületi képviselő-testületi helyre 28-an pályáztak, köztük a Fidesz-KDNP, a VAN, az MHM jelöltjei és függetlenek. Az eredmények szerint hat egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP jelöltjeinek szavaztak bizalmat a mohácsiak, míg két képviselő a VAN színeiben szerzett mandátumot. A kompenzációs listáról Csorbai Ferenc és Gibizer László a VAN, míg Csizmadia Csaba a Fidesz-KDNP jelöltjeként jutott be a testületbe. A napközbeni - utolsóként közölt - adatok szerint a névjegyzékben szereplő 15.335 választásra jogosult 53,36 százaléka adta le voksát este fél hétig a város 23 szavazókörében. A szavazáson rendkívüli esemény nem történt a valasztas.hu szerint. Pávkovics Gábor megválasztott polgármester az eredményeket értékelő, a közösségi oldalán tett nyilatkozatában megköszönte választóinak hogy „az elmúlt húsz év stabilitásának, sikereinek és társadalmi nyugalmának folytatása mellett tették le a voksukat”. Hozzátette: ahogyan a városi közgyűlés tagjaként is tette, polgármesterként is minden mohácsiért fog dolgozni legjobb tudása szerint.