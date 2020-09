Titkosított székházügy, érdekvédő szájzár

Áll a bál az egyik legnagyobb szakszervezeti tömörülésnél, mert az elnök titokban akarta tartani, hogy vételi ajánlatot kaptak a Benczúr utcai ingatlanukra.

Biankó titoktartási megállapodást íratott alá a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége elnöke, Székely Tamás a több milliárdot érő budapesti székház eladásának bejelentése előtt az elnökségi tagokkal – értesült több forrásból is a Népszava. Ezt az egyik vegyész tagszakszervezet elnöke Székelynek írt levelében szóvá is tette, megjegyezve „kézen-közön” arról értesült, hogy a „székházzal kapcsolatban vételi ajánlatot kapott”. A szerző nem tartja ördögtől valónak – a hasznosítási problémák miatt „rengeteg energiát felemésztő” – szakszervezeti székház eladását, de azt döbbenetesnek nevezi, hogy „titoktartási nyilatkozatokkal elsumákolódik a kérdés”. Tudomása szerint az értékesítést az elnökség mellett működő vagyonbizottság nem is tárgyalta. Már fel-alá járkálnak a vevő emberei és méregetik a falakat – állította a Népszavának egy másik szakszervezeti tag, de az eladásról szóló szóbeszédet mások is megerősítették, de mind úgy vélték, nem tanácsos erről Székely Tamás ellenében nyilatkozniuk. Az igazi meghökkenést azonban nem is az esetleges eladás, hanem az ügyvezető elnökség tagjaival aláíratott titoktartási megállapodás okozta, amit még a vételi ajánlat ismertetése előtt tolt az orruk alá Székely Tamás, majd az aláírás után összeszedte az iratokat és elzárta. A fentiekről természetesen a VDSZ elnökét is megkérdeztük, aki egészen szürreális interjút adott a Népszavának, amelyben tagadta székházeladást, ellenben elismerte a titoktartási megállapodás létét (lásd alábbi cikkünket). A VDSZ elnökségének – az interjú elkészítése utáni – múlt csütörtöki ülésén Székely arról tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a „szivárogtató több milliárd forintos kárt okozott a szakszervezetnek, mivel a székházra érkezett vételi ajánlatot a botrányra hivatkozva visszavonták”. A vevőjelölt neve nem hangzott el, mint ahogy az sem, hogy kinek a felhatalmazásából tárgyalt az értékesítésről az elnök. Székely Tamás szerint nem volt szándék a székház eladására, „magától jelentkezett be” egy befektetői csoport, amely nem szerette volna, ha fény derül a tervükre. Az elnök, illetve az ügyvezető elnökség néhány tagja komolytalannak minősítette a vételi ajánlatot, mert azt nem jegyezte ellen ügyvéd. Az viszont nem derült ki, hogy miért kellett titoktartást fogadniuk az elnökség tagjainak, ha komolytalan volt az ajánlat és miért beszél károkozásról Székely, ha nem is volt szándék a székház eladására. - Erősen meglepődtem az elhangzottakon, mivel korábban a gumis szakág vezetője levélben kérdezett rá az elnöknél a székházeladásra, de azt a választ kaptuk, hogy ilyen ügy nincs is. Ezek szerint mégis volt valamiféle egyeztetés az ajánlattevőkkel. Ez a titoktartási nyilatkozat pedig mindenkinek azt sugallja, hogy a többség tudta nélkül akarták lejátszani – értetlenkedik Hajdú Roland, a Makói Gumiipari Szakszervezet titkára. Az elnökségin felmerült a titoktartási megállapodás ügye is, amelyről az elnökségi tagok egy része úgy vélte, szükségszerű, hiszen üzleti ügyről van szól, míg mások amellett kardoskodtak, hogy egy elsősorban tagdíjbefizetésből működő, az átláthatóságot fontosnak tartó szervezetben nem lehetnek titkok, különösen a szakszervezet legértékesebb vagyonának értékesítése körül. Székely bejelentette, hogy két büntetőfeljelentést készül tenni a szivárogtatás miatt.

Vita a segélyekről Hogyan kaphatott segélyt a járvány miatt bajba jutott vegyipari dolgozók megsegítésére létrehozott szolidáris alapból az, akinek havi 280 ezer + 160 ezer forint havi nettó jövedelme van és ebből magán kívül csupán egy főt kell eltartania? – háborgott a székházügyet is feszegető levél szerzője a Székely Tamásnak küldött írásában. A levélíró arról a szolidaritási alapról tett említést, amelyet a VDSZ elnökségének májusi döntése alapján hoztak létre a pandémia miatt nehéz helyzetbe került tagok támogatására. Székely lapunknak azt mondta, 14 tagszervezetünk valamivel több, mint 3 millió forintot adott össze. Székely határozottan tagadta, amit a levél szerzője a magas fizetésű kolléga segélyezéséről írt. Azt mondta, a segély alapösszege 15 ezer forint volt, amelyen felül maximum 50 ezer forintot kaphatott a dolgozó, ha nem volt túl magas a családon belül egy főre jutó jövedelem. Ha igen, akkor csak az alapot utalták ki.

„Kérdezze meg a portást”

Páncélszekrényben őrzi az ügyvezető elnökség tagjaival aláíratott titoktartási nyilatkozatot Székely Tamás, a VDSZ elnöke. Intejú a székházügyről. Ha jól tudom, a Benczúr utcai székház beérkezett vételi ajánlatról csak az ügyvezető elnökséget tájékoztatták, őket is csak azután, hogy titoktartási nyilatkozatot írattak velük alá. Nincs székházeladás. Aláíratott titoktartási nyilatkozatot az ügyvezető elnökség tagjaival vagy nem? Miről? Ha jól tudom biankó nyilatkozat volt. A tárgya csak azután derült ki, hogy aláírták. Bírósági büntetőeljárás van ezzel kapcsolatban. Ki ellen? Aki nyilvánosságra hozott olyan dolgokat, amik egyszerűen nem igazak. A nevét nem mondhatom meg. Ennél fontosabb kérdés, hogy valóban aláíratott-e a székház értékesítéséről szóló elnökségi tájékoztató előtt egy titoktartási nyilatkozatot? Az elnökség nem tárgyalt ilyet. Nem hangzott el testületi ülésen, hogy vételi ajánlatot kaptak a székházra? Én konkrét összegekről is hallottam. Én nem tárgyalok senkivel. A székház fontos vagyona a VDSZ-nek. A Benczúr utcai ingatlanok iránt nagy a kereslet, hol egyikről, hol másikról röppen fel, hogy el akarják adni. A VDSZ elnökségének semmilyen döntése nincsen a székház eladásáról. Mi van ezzel a titoktartási nyilatkozattal? A titoktartási nyilatkozat arról szól, hogyha információ kerül az elnökség birtokába, például a munkáltatóval történő tárgyalások során, akkor mindig alá kell írni egy ilyen megállapodást. Jelen esetben nem a munkáltatóval való bértárgyalásokról beszélünk. Az elnökség tagjai nem írtak alá titoktartási nyilatkozatot, mert nincs értékesítési szándék és nem tárgyalt semmilyen folyamatban lévő ingatlanértékesítésről. Akkor tehát nem tett az ügyvezető elnökség elé titoktartásról szóló megállapodást? Nem ezt mondtam. A titoktartási nyilatkozatot el kell zárni. Itt van a páncélszekrényben. Megmutatja? Minek? Hogy kiderüljön, hogy milyen ügyben kérte titoktartásra az elnökség tagjait. Miért szeretné ezt tudni? Kiderülhetne, hogy mi igaz a tagság körében terjedő pletykából. Semmi. Az azért mégis kiderült, hogy létezik ilyen nyilatkozat. A titoktartási nyilatkozat létezik. De azért titoktartási nyilatkozat, mert arról nem beszélünk. A székház eladásával kapcsolatban tagadja, hogy volt érdeklődő? Naponta van ilyen. Ez a székház se eladó. Az sem igaz, hogy már jártak is a székházban terepszemlét tartani, méricskélni? Lehet, hogy körbenéztek. Kérdezze meg a portást. Akkor nyilván arról sem tud, 3-3,5 milliárdot adnának az épületért? Bruttó vagy nettó? Nem ez a kérdés. De igen, mert, ha ez nettó összeg, akkor már több, mint 4 milliárdról beszélünk. Érkezett vételi ajánlat? Nem érkezett konkrét vételi ajánlat. Akkor mire kellett ez a titoktartási nyilatkozat? Ez rettentő butaság. Itt nem Székely Tamás dönt, hanem testületek. De tételezzük fel, hogy a VDSZ egyesül a Pedagógusok Szakszervezetével. Ennek az előkészítése során számos gazdasági és személyi információ kerül elő, amelynek idő előtti nyilvánosságra kerülése egyik vagy másik fél pozícióját erősíti. Tételezzük fel, hogy az egyik ingatlanunkra jön egy vételi ajánlat. Ezt a döntést elő kell készíteni, bármilyen számszaki információ kimegy, az befolyásolhatja a tárgyalásokat. Korábban is kért már titoktartást az elnökség tagjaitól? Nem. Akkor most miért volt rá szükség? Itt az élő példa, itt ül és egy fals információról kérdez. Újra kérdem, miről is szól ez az irat? Én nem fogok kiadni két fél közötti megállapodást, hacsak nem a bíróság kéri. Az ön munkaszerződését se kérem ki. A titoktartási megállapodás megszegése bűncselekmény. Akik eljutottak odáig, hogy önnek ezt elmondták, azok bűncselekményt követtek el. Ön valóban azt gondolja, hogy egy érdekképviseleti szervnél bejáratott, elfogadott dolog, hogy olyan megállapodást iratnak alá a tagszervezetek vezetőivel, hogy nem tájékoztathatják azokat, akik őket az elnökségbe küldték? Ha bármit erről elárulnék, akkor én szegném meg először a titoktartási szerződést. Amit próbál vizionálni, az nincs. Ezeknek a híreknek az alaptalan terjedése sérti a VDSZ gazdasági és működési érdekeit.