Javaslat már van, a jövő héten pedig minisztériumi szinten egyeztetnek a szociális szektor képviselői a jövedelemszint növeléséről.
A megmozdulás már előkészítő szakaszban van.
Bár a szakértők korszerűtlennek tartják a mostani nyugdíjrendszert, a kormány nem tárgyal senkivel és a jelek szerint nem lesz új tervük sem.
Áll a bál az egyik legnagyobb szakszervezeti tömörülésnél, mert az elnök titokban akarta tartani, hogy vételi ajánlatot kaptak a Benczúr utcai ingatlanukra.
Októberre hoznák előre a kiigazítást az érdekvédők, akik szerint veszélyes a kormány belső fogyasztásra épülő gazdaságpolitikája.
A kirúgott szakszervezeti vezetőtől kérte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) vezérigazgatója, hogy dolgozza ki a vállalatnál megrekedt bér- és sztrájktárgyalások további menetrendjét.
Jelentős változtatások nélkül a magyar agrárágazat végleg lemarad még a régió országaihoz képest is - állították a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) vezetői. Szerintük a földtörvény nem maradhat a jelenlegi formájában, az új kormányzatnak mindenképpen felül kell vizsgálnia a jogszabályt. A szövetség az összes, a választásokon induló pártnak elküldte javaslatait.