Kósa Lajos megkérdezte Pintér Sándortól, hogy muszáj-e börtönbe küldeni a gazdasági bűnözőket

A rendészeti bizottság fideszes elnöke szerint a pénzbüntetés is elég lenne a csalóknak. A belügyminiszter elmondta, hogy ez miért nem jó ötlet.



A honvédelmi és rendészeti bizottság éves meghallgatásán vett részt kedden Pintér Sándor, ahol a rendőrség 2019-es teljesítményéről és a bűnüldözési-bűnügyi statisztikákról értekezett a testület kormánypárti és ellenzéki képviselői előtt - írja az MTI. A belügyminiszter korábbban a nemzetbiztonsági bizottság ülésén is részt vett, arról itt számoltunk be.

Kósa szerint nem kellene erőltetni azt a börtönt

Pintér alapvető biztató eredményekről beszélt, rengeteg adat ismertetésével. A beszámoló legkiemelkedőbb pillanata azonban mégsem valamelyik statisztika bemutatása volt, hanem az, amikor Kósa Lajos, a rendészeti bizottság fideszes elnöke arról érdeklődött,

érdemes-e elgondolkodni azon, hogy gazdasági bűncselekmények (vagyis sikkasztás, adócsalás, hűtlen kezelés) esetén a letöltendő büntetés helyett a pénzbüntetést részesítsék előnyben?

Pintér Sándor erre azt mondta: azokban az országokban, ahol erre a módszerre áttértek, átlagosan magasabb ezen bűncselekmények száma, mint Magyarországon. Tegyük hozzá, az OLAF szerint Magyarországon tízszer annyi EU-s agrártámogatási forrást szívott fel a korrupció, mint az Unió más tagállamaiban.

Jobban bízunk a rendőrségben, mint az Országgyűlésben

A belügyminiszter szerint amúgy az embereket a közterületi bűncselekmények irritálják a legjobban. Tavaly 52 393 ilyen bűncselekmény történt, ez 4000-el kevesebb az egy évvel korábbinál. A tulajdon elleni szabálysértések száma 25 ezerre csökkent, és Pintér Sándor reménykedett benne, hogy ez idén tovább mérséklődik. Pintér úgy látja, hogy a közvélemény elégedett a rendőrség teljesítményével. Többféle módon mérik a lakosság elégedettségét, az önkormányzatokon, az iskolákon és iskolai munkaközösségeken keresztül, de a múlt évben lakossági felmérést is végeztek, és azt a választ kapták, hogy a rendőrségben az emberek 73 százaléka bízik. Az eredménnyel az ügyészséget, a bíróságot, de még az Országgyűlést is megelőzi a rendőrség - tette hozzá. A tavaly ismertté vált bűncselekmények száma 160 ezerre csökkent, ami 26 ezres mérséklődést jelent 2018-hoz képest, 2010-hez képest pedig 62 százalékost - sorolta a miniszter, aki szerint egyre erősebb a közbiztonság Magyarországon. A nyomozás eredményességének mutatója ugyan 68 százalékról 66 százalékra csökkent, de 2010-hez képest még mindig 20 százalékkal magasabb – mondta. A miniszter arról is beszélt, hogy a büntetés-végrehajtásban korábban 120 százalékos volt a telítettség, és bár tavaly ez még nem enyhült, idén a feltöltöttség 95-96 százalékra csökkent, de mérséklődött a fogolyszökések, öngyilkosságok és a fegyelemsértések száma is.

Életpályamodellről, "erkölcsi sérültekről" is szó esett

Vadai Ágnes (DK) az életpályamodellről érdeklődött, továbbá arról, hogyan kívánják vonzóvá tenni a pályát. Pintér Sándor szerint 2019-ben magas létszámhiány és kevesebb jelentkező volt, de 2020-ban már többen jelentkeztek, elsősorban a büntetés-végrehajtásba. Az életpályamodellre vonatkozó kérdésre előrevetítette: az 500 ezres jutalmat háromévente tervezik kifizetni. Ugyancsak a képviselő kérdésére megerősítette, hogy a büntetés-végrehajtás tököli rabkórházát Berettyóújfaluba költöztetik, de ez nem jelenti azt, hogy a tököli területről lemondanak. Bartos Mónika (Fidesz) kérdésére válaszolva azt hangsúlyozta: "erkölcsi sérültek" azok a bűnözők, akik hamisítanak és forgalomba hoznak olyan termékeket, amelyeket úgy kínálnak, mintha hatásosak lennének a koronavírus ellen. A miniszter szigorú büntetőjogi szankciók megalkotását szorgalmazta ezzel összefüggésben. Harangozó Tamás (MSZP) kérdésére elmondta: a fertőzés nem befolyásolja a szolgálat ellátását, a hivatásos szervek állományában, a honvédségnél és az egészségügyi dolgozóknál kedden 24 igazolt fertőzöttet találtak, ebben a körben összességében eddig 933-an fertőződtek meg, 916-an gyógyultak meg a fertőzésből. Arról is beszélt, hogy a kiskunhalasi járványkórházat a kiskunhalasi kórház vette át, jelenleg téliesítik. Lukács László (Jobbik) felvetésére, miszerint nem lenne-e célszerűbb az illegális migráció ellen önálló határőrséggel fellépni, a miniszter azt mondta: célszerű, hogy a határrendészet a rendőrséghez tartozzon, a pandémiás helyzetben jelenleg is a honvédség segíti ezt a munkát. Ugyancsak az ellenzéki politikus kérdésére válaszolva arról is beszélt: a koronavírus elleni védekezésben szükséges a kórházparancsnokok munkája, jó döntés volt a járványkórházak kijelölése.