Visszaszerelték a gázórát Iványiék MÁV-telepi iskolájára, véget ért az iskolavédő demonstráció

Kicsit sem szórakoztató abszurd színházzá avanzsált ma a Fővárosi Közgyűlés.

A polgármesterek egymás után rukkoltak elő különböző irodalmi idézetekkel, műveket és szépírókat idéztek egy meglehetősen pórias gazdasági kríziskezelő mentőcsomag és egy építési szabályzatról szóló vitában. A sort Ughy Attila (Fidesz) kezdte, aki a francia-román drámaíró Ionesco-t idézte meg a napirend előtti felszólalásában meglehetős váratlansággal. Később Kovács Péter XVI. kerületi polgármester idézett hosszasan Orwell Állatfarmjából, amire Kiss László Cicerót citálva tromfolt. Mielőtt azonban bárki míves szónoklatok áradatát vizionálná maga elé, sietve rögzítjük a tényt: a fővárosi turisztikai ágazatban érintett kis- és középvállalkozásoknak nyújtandó mentőcsomag vitája a valóságban egészen kimerítően színvonaltalan szófacsarásba fulladt. A szépírókon túl volt ismételt szavazás, ötletlopási vád, válogatott gyalázkodás. S éppen Láng Zsolt kerület nélkül maradt fideszes városatya - éppen ő – állította, hogy ennél még egy bölcsődei foglalkozás is mívesebb lenne. Igaza van, de tegyük hozzá, sokat tett azért, hogy így legyen. A vendéglátósoknak októbertől márciusig 90 százalékos bérleti díj kedvezményt, a teraszok után fizetendő közterület használati hozzájárulás hasonló mértékű és időtartamú csökkentését, valamint a taxisok drosztpénzének 70 százalékát elengedő turisztikai mentőcsomagot végül egyhangúan megszavazták. A nemtelen sárdobálás, az elhangzottak szándékos félremagyarázása és egyéb manipulatív játékok a Városliget Építési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztés vitájában is folytatódtak. A Fidesz-frakció aligha meglepő módon Baán László miniszteri biztos és a kormány szavait ismételve azt szajkózta, hogy a Liget-projekt a fővárosiak érdekeit szolgálja, a zöld felület csak nőni fog a beruházás végére és minden jóra fordul, mert dőlnek majd a turisták a Ligetbe. Állításuk szerint a városvezetés a demokráciát csúfolja meg azzal, hogy semmiféle kompromisszumra nem hajlik ebben az ügyben. Elmentünk a falig, sőt a ligetvédők szerint azon is túl – zárta a vitát Karácsony Gergely, aki szerint a főváros kompromisszumkészségét mutatta, hogy nem az eredeti állapot visszaállítását kérte a kormánytól, hanem megelégedett azzal, hogy a még el nem kezdett beruházásokat állította le. 2012-ben Papcsák Ferenc még zuglói polgármesterként maga is azt gondolta, hogy a Városliget nem beépíthető. Majd 2013 egyik sötét éjszakáján benyújtotta a Városliget einstandját jelentő Városliget törvényt. De még ebben is az szerepel, hogy a Városliget Építési Szabályzatának megalkotása a Fővárosi Közgyűlés feladata. A grémium egyébként egy szintén fideszes politikus, Tarlós István vezetésével később megszavazta Budapest 2030-ig szóló fejlesztési stratégiáját, amelyben azt írták, hogy a Ligetet közparkként kell megerősíteni, a turisztikai desztinációkat tömbösítés helyett szét kell szórni a városban. A kormány most egy újabb éjszaka összehozott rendelettel – úgy tűnik a Liget-rendelet éjszakai műfaj – el akarja venni a fővárostól azt a jogot is, hogy meghatározhassa, mi épülhet a saját telkén és mi nem, felülírva ezzel a fővárosi szavazók akaratát és meghazudtolva saját magát – mondta a főpolgármester, aki szerint tele van a város rozsdazónákkal, amelyek nyitva állnak a beruházók előtt. A Liget-projekt a politikai akarnokság vegytiszta szimbóluma, ami ráadásul egy értelmetlen fantazmagóriához kötődik, aminek eredményeként egy 200 éves parkot tennének tönkre – tette hozzá Karácsony Gergely. A VÉSZ módosítását végül elfogadta az ellenzéki többség.: a kormány egy kedd éjszaka hozott rendelettel előre felülírta a most megszavazott rendeletet, lehetővé téve, a parkba tervezett Nemzeti Galéria, az Innováció Háza és a Fővárosi Színház építési engedélye akkor is kiadható, ha az ellentétes az országos építészi előírásokkal, illetve a VÉSZ-szel. Horváth Csaba (MSZP) zuglói polgármester bejelentette, hogyha a kormány nem mond le a beépítési terveiről, népszavazást kezdeményeznek a Városliget ügyében.