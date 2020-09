SZFE: Novák Emil és Zalán János lesz a két rektorhelyettes

Volt idő, amikor természetes volt, hogy nincsenek turisták. Igaz, lehettünk utazók, felfedezők.

A jelenlegi korlátozások idején különösen szívesen nézegetjük a korábbi utazásokon készített felvételeket, és vágyódással gondolunk helyszíneikre. Természetesnek tűnik, hogy akár több száz képet őrizhetünk a telefonunkon, holott volt idő, amikor a fényképező apparátus egy méretes táskában sem fért volna el. A technika fejlődése határtalan lehetőségeket kínál, ám izgalmas belegondolni, ez nem mindig volt így. Erre nyújt lehetőséget a Mai Manó Házban látható két tárlat, amely XIX. századi utazásokon készült képekből válogat. A múzeum földszinti kiállítóterében az Egyiptom Flaubert idejében című kiállítás 1839 és 1860 közt készült fotográfiákat mutat be, kiemelve Európa korabeli Egyiptom-lázát, amely a korai utazók fényképeiről is visszaköszön. A tárlaton Félix Teynard, Louis De Clercq és Francis Frith felvételei mellett láthatók Maxime Du Camp fotói is, aki barátja, a francia író, Gustave Flaubert társaságában tett hosszabb utazást Görögországban, Egyiptomban és a Közel-Keleten. A képek apró, finom részleteket kínálnak az egyiptomi kulturális örökségből, miközben a fotográfia pillanatnyi technológiai fejlettségéről is számot adnak. Az emeleti térben hasonlóan lebilincselők Rosti Pál munkái is: az arisztokrata fiatalember az 1850-es években indult felfedező útra, hogy bővítse földrajzi ismereteit, erre Alexander von Humboldt is inspirálta. Járt Kubában, Venezuelában és Mexikóban, úti leírásai, felvételei több albumban jelentek meg, amelyekből a német természettudósnak is ajándékozott. Hazaérkezését követően sokáig dolgozott Úti emlékezetek Amerikából című átfogó kötetén, amelynek lapjait 2019-ben Humboldt születésének évfordulója alkalmából Kölnben is bemutatták. A kiállítás ízelítőt ad az utazó feljegyzéseiből. Noha a felvételek a képkészítés szempontjából itt is inkább korlenyomatok, vonzó atmoszférájuk feledtetik a nézővel, mely korban is jár. Akár az egyiptomi képeknél: talán csak a háborítatlan táj és a turisták hadától mentes utcák emlékeztetnek erre. Hasonlót biztosan nem találni az okostelefonjainkon. Infó: Egyiptom Flaubert idejében / Korai utazók fényképei, 1839-1860 Rosti Pál: Úti emlékezetek Amerikából Mai Manó Ház Nyitva: október 4-ig.