Széchenyivel üzent a kormánynak a Greenpeace

Nem elég klímabajnoknak hívni magunkat, úgy is kell cselekedni – hívja fel a figyelmet a kormány abszurd klímavédelmi intézkedéseire a környezetvédelmi szervezet.

– vetítette ki Széchenyi István jól ismert szavait Budapest fölé a Greenpeace, hogy ezzel hívja fel a figyelmet a kormány elégtelen klímavédelmi intézkedéseire. A környezetvédő szervezet szerint nem elég klímabajnoknak hívni magunkat, úgy is kell cselekedni. Tíz pontban gyűjtötték össze azokat a káros vagy elégtelen intézkedéseket, amelyek rávilágítanak, mennyire abszurd a kormány klímavédelmi politikája. Levélküldő kampányt indítottak, amellyel bárki közvetlenül is megkérheti a magyar miniszterelnököt, álljon végre az éghajlatvédelmi törekvések élére – közölték.

Mint írják, a XIX. századi államférfi szavai azért is különösen aktuálisak, mert az Európai Unióban jelenleg történelmi jelentőségű folyamatok zajlanak: a tagállamoknak most kell megállapodniuk az unió klímacéljainak szigorításában az Európai Tanácsban és az Európai Parlamentben. Ebben a magyar kormányfőnek is jelentős szerepe van: Orbán Viktornak ezúttal támogatnia kellene az uniós klímamegállapodást, és nem blokkolnia, ahogyan azt korábban tette