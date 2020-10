Romániában továbbra is kétezer felett regisztrálnak új koronavírusfertőzöttet

Keleti szomszédainknál a szeptemberi iskolakezdés nyomán emelkedett jelentősen a fertőzöttek száma.

Csütörtökön is kétezret meghaladó új koronavírusos fertőzésről számolt be Romániában a stratégiai kommunikációs törzs, miután előző nap a járvány kezdete óta először ugrott kétezer fölé a napi esetszám. Az utóbbi 24 órában újabb 2086 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ami negyven százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. A járvány terjedési üteme a júliusi időszakhoz hasonló gyorsulást mutat, amikor egy hónap alatt háromszorosára emelkedett a naponta diagnosztizált fertőzöttek átlaga. Augusztus elejétől másfél hónapig 1200 körül stagnált a napi esetszám, amely szeptember közepétől, az iskolakezdéstől kezdve lódult meg. Az utóbbi két hétben már napi 1485, az utóbbi héten pedig napi 1658 új eset számít átlagosnak. Szerdán 37 koronavírusos beteg halt meg Romániában, ezzel 4862-re emelkedett a járvány áldozatainak száma. A járvány kezdete óta diagnosztizált fertőzöttek száma a 130 ezret, az jelenleg is aktív ismert fertőzötteké a 21 ezret közelíti. Az utóbbi napon több mint százzal, 7600 fölé emelkedett a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, és ismét elérte a négy nappal ezelőtti 557-es rekordot az intenzív osztályon kezeltek száma. Ludovic Orban román miniszterelnök a járványügyi helyzet alakulásával kapcsolatban azt mondta: várhatóan megyei vagy települési szinten fognak újabb korlátozásokat bevezetni.