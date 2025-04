Repülőn utazó halálos vírusok

Az emberiségre nézve az egyik legveszélyesebb világjárványt a madárinfluenza vírusa okozhatja, vannak ugyanis olyan típusai Kínában, melyek szinte 100 százalékos halálozást eredményeznek. A vírusok terjedésének kedvez, hogy az utóbbi 20 évben már Kelet-Ázsiából is egyre többen indulnak el hosszabb külföldi utakra, ennek köszönhető, hogy néhány nap alatt Ausztráliába és Amerikába is eljutott a Kínából indult, tüdőgyulladás-járványt okozó új koronavírus. Egyelőre nem tudni, lesz-e világjárvány, de a betegség hazánkba is eljuthat. Erre már most készülnek a virológusok.