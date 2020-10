Az NVB nem engedi el a testületből Bodolai Lászlót

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén elutasította a testület LMP-s delegáltjának, Bodolai Lászlónak a visszahívásáról szóló indítványt.

Ugyan arról a Népszava is beszámolt, hogy a politikust az LMP 2020. augusztus 30-i kongresszusán ismét a párt társelnökévé választották, azonban az NVB szerint „az LMP nem nyújtott be olyan dokumentumot sem - ebben az esetben a változásbejegyzési kérelmet elbíráló jogerős végzést -, amely a közhiteles nyilvántartás adataival szemben bizonyítaná, hogy Schmuck Erzsébet képviseleti joga fennállt a levél megírásakor”. Emlékezetes, egy bírósági bejegyzés hiánya legutóbb azt akadályozta meg, hogy az október 11-i borsodi időközi országgyűlési választáson az ellenzék közös jelöltjének a jobbikos Bíró Lászlónak saját pártja is jelölőszervezete legyen. Akkor Jakab Péter Jobbik-elnök bejegyzése késett, és a Kúria helybenhagyta az NVB döntését, amellyel visszautasították a Jobbik nyilvántartásba vételét.