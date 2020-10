A félév érvénytelenítésével fenyegetőzik a színművészeti új rektorhelyettese

Nem látja, milyen oktatás zajlik az intézmény falai között.

- fenyegetőzött Zalán János.

Mint arról korábban a Népszava is beszámolt, csütörtök reggel megkezdte munkáját az (SZFE) frissen kinevezett vezetése. Az egyetem gépesített lövész végzettségű kancellára péntek reggel az állami rádióban arról beszélt, hogy a helyzet nem egyszerű. Szarka Gábor kifejtette, már belépett az egyetem levelezési rendszerébe is, tehát tud kapcsolatot tartani a bent lévőkkel. A témával bővebben foglalkozik a szombati Népszava is, amelyben Spiró György bevezető írásával, kronológiával, interjúkkal, portrékkal, riporttal, gazdasági és jogi háttérrel jelenik meg a Színház-és Filmművészeti Egyetemről készült melléklet - negyven oldalon.