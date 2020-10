Könnygázzal és vízágyúval oszlatják a kirgiz fővárosban a választási eredmény ellen tüntetőket

Az ország kormányfője pár napja Budapesten járt, hogy erősítse a kirgiz-magyar kapcsolatokat.

A kirgiz rendvédelmi szervek megkezdték hétfőn Biskek központjában a hétvégi parlamenti választások eredményét elutasító tüntetők oszlatását - könnygáz, vízágyú, gumilövedékek és villanógránátok bevetésével

– közölte az MTI.



Felsorakoznak a rohamrendőrök Biskekben október 5-én. Fotó: Elaman Karymshakov

Az állami hírügynökség a TASZSZ orosz hírügynökség helyszíni beszámolójára hivatkozik, amely szerint a tiltakozó akció résztvevői ellenállnak a hatósági intézkedésnek, köveket hajigálnak a biztonságiakra. A tüntetés hétfőn reggel kezdődött Biskek főterén, ahol a parlament és az elnöki palota is található. A megmozduláson több mint tíz párt hívei vettek részt. Ezek a pártok nem kerültek be a törvényhozásba és most a szerintük elcsalt vasárnapi voksolás érvénytelenítését, és választások megismétlését követelik. A hivatalos eredmények szerint az újonnan alapított, Egység (Birimdik) nevű szocialista párt nyert a vasárnapi voksoláson a szavazatok közel 25 százalékával, amelyet szorosan a szintén új, liberális Hazám, Kirgizisztán (Mekenim Kirgizstan) követ. A 7 százalékos bejutási küszöböt még két másik pártnak sikerült megugrania.

Hétfőn tömegek tüntettek a fővárosban. Fotó: Nazir Aliyev Tayfur / 2020 Anadolu Agency