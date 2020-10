Több mint másfél milliárd forintból fejlesztik a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetet

Az Európai Parlament (EP) négy meghatározó frakciójának vezetői közös cikket írtak arról, hogy nem fognak engedni a jogállamisági kritériumokból az EU következő költségvetésének tárgyalása során. A cikket alább közöljük:

„Mi, az Európai Parlament négy legnagyobb politikai csoportjának vezetői együtt üzenjük az Európai Tanácsnak, az Európai Unió Tanácsának és az Európai Bizottságnak: közös értékeink nem eladók. Az utóbbi hetekben azzal szembesültünk, hogy a tagországok vezetői az unió költségvetéséről és a helyreállítási tervről nyáron elért kompromisszum elemeit a legkisebb mértékben sem hajlandóak megváltoztatni. Ez nincs összhangban az akkori ígéretekkel, különösen azzal az elköteleződésükkel, hogy jogállami feltételrendszer lépjen életbe az európai költségvetés és a Next Generation EU védelme érdekében. Félreértés ne essék, egyhangúlag üdvözöljük a helyreállítási tervet. Gazdaságainknak sürgős segítségre van szükségük a munkahelyek megőrzéséhez, és hogy esélyt teremtsünk a jövő számára. Kétség sem férhet ahhoz, hogy az Európai Parlament támogatja a helyreállítási tervet. Ennek már bizonyságát adtuk, amikor szeptember 16-án, halogatás nélkül megszavaztuk a Bizottság helyreállítási tervét, és ezzel elköteleztük magunkat a szükséges folyamatok elindítása mellett. Most a 27 kormányon és a nemzeti parlamenteken a sor, hogy megtegyék ugyanezt. A polgárainkra nehezedő gazdasági nyomás napról napra, kritikus mértékben erősödik. Ezért elfogadhatatlan számunkra, hogy a jogállamiságot aláásni akaró vezetők – saját önös érdekeiket a választóik érdeke elé helyezve – arra vetemednének, hogy a helyreállítási tervet túszul ejtsék. Igazságügyi rendszerünk válságban van, és egész jogrendünk megkérdőjeleződik, ha egy kormányunk szájkosarat tesz bíróira és a félelem és az ellenőrzés légkörét teremti meg a nemzeti igazságszolgáltatási rendszer minden szintjén. A polgári szabadságjogokra, a médiaszabadságra és a pluralizmusra hatalmas nyomás nehezedik. A sajtószabadság és a civil társadalom elleni támadások, az újságírók elleni verbális és fizikai agresszió (sőt merényletek), kormányokat támogató oligarchiák térfoglalása a médiában néhány tagállamban a jelek szerint általánossá válik. A sajtószabadság nem luxus, hanem a szabad és működő demokráciák létének előfeltétele. Belső piacunkat veszély fenyegeti. Azt látjuk, hogy maroknyi ember átveszi az irányítást a közpénzek és a közbeszerzések felett, így válik a korrupció mindennapi jelenséggé. Meggyőződésünk, hogy egy valódi jogállamisági feltételrendszer az európai költségvetésben létfontosságú ezen folyamatok leküzdéséhez. Az óra egyre hangosabban ketyeg. A Tanács elfogadta álláspontját, így a tárgyalások végre megkezdődhetnek, de néhány alapvető biztosíték sajnos hiányzik. Először is világos és eredményre vezető folyamatra van szükség, a Bizottságra bízott döntésre, amelyet a Tanács csak a szavazatok minősített többségével tud felülbírálni. Másodsorban a folyamatnak alapvető minimumként ki kell terjednie legalább a jogállamiság elvei és az igazságszolgáltatás függetlensége elleni támadások kezelésére. A Bizottság megállapításait az újonnan bevezetett Éves Jogállami Jelentésre és egy független szakértőkből álló bizottság munkájára kell alapozni. Harmadszor, a kiskapu, mely a tagállamoknak lehetőséget adna, hogy az ügyet az Európai Tanács jövőbeli üléseire halaszthassák, oda vezethetne, hogy a kérdés rendezése évekre megrekedjen. Ez csak azok érdekeit szolgálja, akik nem akarják, hogy bármilyen intézkedésre kerüljön sor. Mindenekelőtt: meg kell védenünk polgárainkat egyes kormányok gyakorlatától, és létre kell hozzunk egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi, hogy az unió forrásaihoz közvetlenül hozzáférhessenek. Egyetlen európai állampolgárt sem szabad megbüntetni azért, mert kormányuk nem tiszteli és nem tartja be uniónk alapelveit. Mindhárom intézményünket be kell vonni ebbe a folyamatba, ami a Bizottság és a Tanács mellett érdemi beleszólást jelent az Európai Parlament számára is. Az Európai Parlament kész ezt a felelősséget teljes mértékben vállalni, hiszen ezt várják el tőlünk polgáraink. Felhívjuk a Tanácsot, hogy tegye ugyanezt, és tanúsítson konstruktív hozzáállást a jogállamiság ügyében. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy megvédjük nagyszerű európai demokráciánkat, gazdaságunkat, értékeinket – és ami a legfontosabb, polgáraink érdekeit. Küldetésünk mellett kitartunk: az európai értékek nem eladóak!”



Manfred Weber, az Európai Néppárt képviselőcsoport elnöke

Iratxe Garcia Pérez, Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport elnöke

Dacian Ciolos, Renew Europe/Megújuló Európa képviselőcsoport elnöke