Semmis az elcsalt választás: Kirgizisztánban eluralkodott a káosz, az államfő sorsa is bizonytalanná vált

A továbbra is beteg elnök arról fantáziál, hogy immunis a vírus ellen. A Fehér Ház azt akarja, hogy a választások előtt jelentsék be a védőoltás elkészültét.

Hétfőn este Donald Trump kiszállt a helikopterből, felment a Fehér Ház erkélyére vezető rövid lépcsősoron, szembefordult a kamerákkal és levette a maszkját. Az Egyesült Államok elnöke mosolyogni próbált, de egy pillanat múlva már a száján át vette a levegőt. Amikor összeszedte magát, két felfelé fordított hüvelykujjával jelezte, hogy minden rendben van, majd maszk nélkül bement magánlakosztálya ajtaján. A Covid-19 fertőzésben szenvedő Trumpot péntektől hétfő délutánig kórházban ápolták, ahonnan a hírek szerint csak saját, egyre nyomatékosabb követelésére engedték ki . Az elnök internetes üzenetei szerint nem kell megijedni a koronavírustól, nem szabad, hogy a járvány határozza meg az amerikaiak életét, ő például jobban érzi magát, mint húsz évvel fiatalabb korában. Mint fogalmazott: „Tanuljatok meg együtt élni vele!” Azt is írta, hogy a koronavírus sokkal kevésbé fertőző, mint az influenza – jóllehet már eddig is több amerikai halt bele, mint az utóbbi öt influenza-járványba együttvéve. Sean Conley, a Fehér Ház orvosa szerint még „Trump sincs kint az erdőből”, azaz nem tekinthető gyógyultnak. Állapotáról nem áll rendelkezésre megbízható információ, Conley a haditengerészet egészségügyi szolgálatának tisztje és a hétvégén gyakorlatilag elismerte, hogy csak annyit közöl a nyilvánossággal, amire az elnök felhatalmazta. A sajtó által megszólaltatott orvosszakértők egy része lehetségesnek tartja, hogy a kísérleti antitest-készítménynek köszönhetően érzi jobban magát, de az is lehet, hogy a szteroid-kezelés mellékhatásaként árasztják el boldogsághullámok. A Vanity Fair cikke szerint környezete komolyan aggódik érte. Legidősebb gyermeke megpróbálta rávenni testvéreit, hogy avatkozzanak közbe, de azok nem álltak mellé. Ifjabb Donald állítólag azt mondta, hogy apja őrültséget csinált, amikor vasárnap kiautózott a kórházból, hogy üdvözölje híveit. A legismertebb amerikai járványügyi szakértő, Anthony Fauci arra figyelmeztetett, hogy Trump állapota rosszabbra is fordulhat, mert az eddigi tapasztalatok szerint az első tünetek után 8-10 nappal jön az igazán válságos időszak. Trump azonban, mintha nem is lett volna aggasztóan rosszul pénteken és szombaton, hétfőn már azon morfondírozott, hogy ő esetleg immunis a Covid-19-re. Az elnök politikai értelemben is sűrű erdőben bolyong: a legutóbbi felmérések szerint nem hogy csökkent volna, de jelentősen nőni látszik hátránya Joe Biden mögött. Az utóbbi napok két számjegyű különbséget mutató közvélemény-kutatásai után is meglepetést okozott a CNN megrendelésére október 1-4. között készült, kedden nyilvánosságra hozott felmérés, amely Biden 57:31 arányú, azaz 16 százalékos fölényét mutatja (3.6 százalékos hibahatár mellett). A megkérdezettek ennél is nagyobb, 21 százalékos differenciával Bident mondták megbízhatóbbnak a koronavírus-járvány kezelésében és 61:33 arányban inkább róla feltételezik, egyesíteni szeretné a kettészakadt országot. A Demokrata Párt elnökjelöltje megpróbált ráerősíteni az utóbbi tendenciára és a pennsylvaniai Gettysburgbe látogatott, ahol 1863-ban Abraham Lincoln az amerikai történelem leghíresebb beszédét tartotta a polgárháborúban elesettek temetőjének avatásán. A republikánusok választási esélyeit az sem javítja, hogy kiszivárgott: a Fehér Ház vitába keveredett az Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Hatósággal (FDA) a Covid-19 elleni védőoltás engedélyezéséről. Trump visszatérően beszélt arról, hogy reményei szerint még a választások előtt megszületik a védőoltás. A szakemberek azonban biztosra akarnak menni, mert attól tartanak, hogy az esetleg nem eléggé biztonságos vagy hatékony készítmény elveszi az emberek kedvét az alkalmazástól, ami a kívánttal pont ellentétes hatást váltana ki. Az elnök kabinetfőnöke, Mark Meadows ragaszkodik hozzá, hogy az ügyben a kormányzaté legyen a végső szó, de az FDA vezetése ellenáll.