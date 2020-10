Cartman bírja a karantént

A Hungaroton adott közre a zongoraművésznő koncertjeiből.

Dévény Anna (1935–2017) gyakran mondogatta, hogy hivatását, a koraszülöttek, mozgássérült gyerekek és felnőttek rehabilitációját művészetnek tekinti. Rajongott a zenéért – jó néhány muzsikussal kötött barátságot. Közéjük tartozott a Simon Izabella–Várjon Dénes zongoraművész házaspár is, akik Székely György főorvossal és Hollós Máté zeneszerzővel együtt állították össze a Secrets című CD repertoárját. „Gyakran látogattuk meg Annát, és ezeknek az összejöveteleknek egyik fő vonulata a csodálatos Fischer Annie gyűjtemény felfedezése volt. Anna rajongott Fischer Annie művészetéért, és ebben az odaadó szeretetben mi is osztoztunk. Tanúi voltunk budapesti koncertjeinek, ismertük felvételeit, sőt egyszer Londonban is sikerült egy csodálatos fellépését meghallgatni” – meséli Simon Izabella. A most megjelent koncertfelvételek története kalandos. Dévény Anna az 1960-as években kezdte gyűjteni Fischer Annie fényképeit, a róla szóló aprónyomtatványokat, s elkészített egy gyönyörű miniatűr fotóalbumot, kalligrafikus írással. Később ezt a „kódexet” átadta a művésznőnek, aki megdöbbent, de elfogadta és köszönetét is kifejezte. Fischer Annie ekkor még nem sejtette, hogy Dévény Anna egy magnetofonnal számos hangversenyét rögzíti. E titkos küldetés az 1970-es évek elejétől Fischer Annie haláláig tartott. Mintegy 25 CD-nyi szóló- és zenekari estet vett kazettára – ügyelve arra, hogy a hanghordozó limitált időtartama miatt ne maradjon le hasznos zenei anyag. A kazetták jelentős részét digitalizálással, hangrestaurálással alkalmassá lehet tenni a CD-kiadásra. Dévény Anna egy sporttáskában csempészte be a magnetofont a koncertterembe. Kínos eset volt, amikor éppen bekapcsolta a magnót, és a futballmeccset közvetítő Szepesi György diadalkiáltása zavarta meg a koncert előtti pillanatok csendjét. Kiderült, hogy a teremben valaki más is illegális hangfelvételt akart készíteni, de véletlenül a rádiót kapcsolta be. A lebukás egy vidéki koncerten következett be, mely után Fischer Annie felajánlotta, hogy gépkocsivezetőjével hazaviszi Dévény Annát, s az autóban észrevette a magnót. „Hát, a Dévény Anna titokban felveszi a koncertjeimet” – mondta a sofőrnek, de az érintettnek ezt nem tette szóvá, nem tiltakozott ellene. Feltehetően azért, mert ő maga is felvette magnóra próbáit, otthoni gyakorlásait. Az új CD-n hallható interpretációk értékelésére a Kossuth-díjas Várjon Dénest kértük. „Útmutató annak, aki nem hallotta Fischer Annie-t személyesen játszani. Emberközelből, teljes egyszerűséggel mutatja meg azt a varázslatot, amelyet egy Fischer Annie-koncerten átéltünk. Együtt lélegzett a szerzővel, és a saját, tökéletesen igaz, minden mesterkéltségtől mentes csatornáján keresztülengedve a zeneműveket, megszületett a csoda. Az ember elfelejtette, hogy ismeri az adott opusokat – vagy talán játszotta is őket. Fischer Annie úgy tudta a legteljesebb alázattal szolgálni a szerzőket, hogy közben rendíthetetlenül hitt a saját véleményében, ízlésében. Ennek a két tulajdonságnak az ereje megsokszorozta egymást” – véli Várjon Dénes. Infó: Fischer Annie: Secrets Hungaroton, katalógusszám: HCD 32845–46