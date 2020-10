Orbán: egyelőre nem lesznek szigorítások, nem kell műtéteket elhalasztani

Ugyanakkor bejelentette, hogy 2022. december végéig zajló építkezéseknek ismét öt százalékos lesz az áfája.

A kórházi ágyak biztosítása kulcsfontosságú, s egyelőre nem kell új kórházakat bevonni a koronavírusos betegek ellátásába, s nem kell műtéteket halasztani – mondta Orbán Viktor a Hír TV-nek adott szerda esti interjúban. Szavai szerint ezt onnan tudják, hogy tavasszal a járványügyi szakemberek egy-másfél hétre láttak előre, most, a második hullámban a tapasztalatok és információk birtokában már három hétre tudnak tervezni. Katonai hasonlattal élve azt mondta: vannak első, második és harmadik lépcsős kórházak, de a vezényelt dolgozók száma még nem érte el az összes ápolónő és orvos egy százalékát. A vezénylés most, járvány idején élet-halál kérdése, ezért elkerülhetetlen - hangsúlyozta. Arra felvetésre, hogy az orvosok tartanak a béremelésükről szóló törvényben belengetett, elvileg 1+1 évig kiszabható átvezénylésükről más egészségügyi intézményekbe, a miniszterelnök úgy reagált: ez nem lehet napi gyakorlat, nem lehet az orvosokat ide-oda rángatni, békeidőben az orvosoknak nem kell katonaként viselkedniük. Hozzátette: az orvosok 120 százalékos béremelésére 50-70 éve nem volt példa, s az volt a kérdés, indokolt-e járvány idején ilyen mértékű béremelést adni. Nemcsak járvány idején, hanem egyébként is van „agyelszívó hatás” ebben az ágazatban, mert a magyar orvosok világszínvonalon teljesítenek, de ez az a béremelési szint, ahol már esély van arra, hogy az orvosok itthon maradnak – mondta Orbán Viktor. A hálapénz felszámolásával kapcsolatban arról beszélt, hogy külső erővel ezt nehéz lenne szabályozni, viszont ezt a változtatást most maguk az orvosok, s az őket képviselő Magyar Orvosi Kamara kérte. A mindennapokat érintő szigorításokra egyelőre nem kell számítani, az országnak működni kell. Ezt a gazdaságvédelmi intézkedések is elősegítik, köztük a Novák Katalin családügyi miniszter által beterjesztett új otthonteremtési program, amelynek egyik pillérét el is fogadták: eszerint a 2022. december végéig zajló építkezéseknek ismét öt százalékos lesz az áfája – emelte ki. Azzal kapcsolatban, miszerint Soros György szerdán arra kérte az EU-t, hogy indítson próbapert Magyarország ellen a lex CEU apropóján, azt mondta: „tegye, semmi jónak nem vagyok az elrontója.” Szavai szerint Soros György az a hazafi, aki rendre megtámadja a hazáját. Szerinte ez is csak arról szól, hogy az európai baloldal olyan országok ellen indít támadást, ahol a baloldal nincs kormányon, s azért támadják meg ezeket az országokat, mintegy „internacionalista segítségnyújtásként”, hogy támogassák a baloldal kormányra kerülését. A magyar demokráciát ért uniós biztosi bírálatokra úgy reagált: Vera Jourová Soros György embere, sőt, Soros tenyeréből eszik. Arra a kezdeményezésre, amelyet tíz ellenzéki polgármester fogalmazott meg az EU-hoz arról, hogy a tagállamoknak szánt költségvetés felét közvetlenül az önkormányzatoknak utalják, úgy reagált: eddig is volt erre lehetőség, de a források megszerzéséért folytatott harcban az önkormányzatok nem szerepeltek jól, így jobban járnak, ha ezt a lobbi-munkát a kormányra bízzák.