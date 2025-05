A HírTv-be megy a Klubrádiótól az újságíró

Lampé Ágnes, aki a 168 Óra című közéleti hetilap munkatársa is, november végén távozik a laptól - írja a 24.hu. A portál értesülése szerint az újságíró a Simicska Lajos érdekeltségében lévő HírTV-nél folytatja karrierjét december elsejétől, ahol két műsor vezetését is rábízzák, valamint szerkesztőként is számítanak a munkájára.