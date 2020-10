Rossi: Nem örülök annak, hogy milyen stílusban futballoztunk

Cristiano Ronaldo és megannyi világsztár nyomatékosította, Portugália és Spanyolország megrendezné a 2030-as vb-t.

A jövőre esedékes Európa-bajnokság budapesti csoportjában az Európa-bajnoki címvédő Portugália és a világbajnoki címvédő Franciaország szerepelése biztos, a csoport harmadik tagjaként Németország Münchenben játszik majd (a negyedik válogatott a Magyarország, Izland, Románia hármasból kerül ki). Most bemutatjuk, mit játszott legutóbbi összecsapásán a két Budapestre sorsolt válogatott. Egy portugál–spanyol derbi alapból is érdekes, hiszen a szomszédok rivalizálása mindig speciális spétet ad az ilyen meccseknek, ha azonban az egyik félnél Cristiano Ronaldo az egyik (fő)szereplő, akkor az még az átlagosnál is izgalmasabbnak ígérkezik. A kor egyik, ha nem a legnagyobb labdarúgója szerdán lépett pályára a portugál nemzeti csapatban, és eddigi statisztikai mutatói alapján még annak is kalapot kell lengetnie előtte, aki amúgy kevésbé értékeli a sztár megnyilvánulásait. A szerdai volt Ronaldo 166. válogatott meccse hazája csapatában, ahol a világon másodikként, az európai futballisták közül elsőként jutott száz válogatottban szerzett gól fölé. A portugálnak 18 év kellett a varázslatos határ átlépéséhez (101), és erejét, motiváltságát elnézve nagyon nagy a sansz arra, hogy megdönti a megdönthetetlennek hitt rekordot. Az iráni Ali Daei 109 válogatott gól után vonult vissza. Ronaldo amúgy a Coviddal terhelt elmúlt egy év alatt is élmunkásokat megszégyenítő tempóban termelt, legutóbbi kilenc válogatott mérkőzésén egyaránt lőtt gólt, volt hogy többet is, szóval végül 13-at szorgoskodott össze csak ebben a viszonylag rövid idő alatt. És hogy valóban mekkora király Ronaldo, azt a statisztika csak még jobban kiemeli: 66 válogatott mérkőzésén volt eredményes, ebből 55-öt a portugálok nyertek és csupán hatot veszítettek el… Az elvileg barátságos meccsnek titulált derbinek azonban volt egy önmagán túlmutató üzenete is: a találkozó előtt hivatalosan is bejelentették, hogy a két ország labdarúgó-szövetsége közösen pályázik a 2030-as világbajnokság megrendezésére! A portugál klasszis az ünnepi pillanatok ellenére kicsit visszafogott volt, nem sokat mutatott az első félidőben, ámbátor a második etap elején egy ballábas lövéssel jelezte, hogy él és virul, ám a kapufa megmentette a góltól a spanyolokat. Aztán adott egy gólpassznak tűnő labdát Sancheznek, aki lekopírozta Ronaldo lövését, csak ez a kapufa másik oldalát találta el. Cét aztán a 72. percben lecserélte edzője, aki a kapitányi karszalagot is átadta Joao Félixnek, de valahogy a mosolya nem volt az igazi. A spanyolok ugyancsak nagyágyúkat vetetettek be az Európa-bajnoki címvédő ellen, például a világ- és kétszeres Európa-bajnok Sergio Ramost, a 172-szeres válogatott védőt, de ez sem hozott változást, a vége: Portugália–Spanyolország 0-0. De ez most tán mellékes is, hiszen a meccs feladata az volt, hogy a nagy bejelentést nyomatékosítsa. Budapesten jövő nyáron ugyancsak biztosan látható lesz a világbajnoki címvédő Franciaország, a kékek hazai pályán 7–1-gyel söpörték el Ukrajnát. A franciák a legelején jelezték, hogy melyik csapat a falkavezér ezen az estén, a Ferencvárossal az idei Bajnokok Ligája csoportkörébe jutott Ihor Haratinnal és Olekszandr Zubkovval felálló ukránokat már a 9. percben mattolták: Camavinga húzta be a kapunak háttal a jobb felsőbe a labdát. A 100. válogatott meccsét ünneplő Giroud gyorsan duplázott, amivel a 41 gólos Michel Platinit megelőzve feljött a kékek örökrangsorának második helyére (42 gólnál tart), és már csak Thierry Henry (51) van előtte. Felsorolni is nehéz lenne a hét gólt, maradjunk annyiban: a világbajnok jelen pillanatban is brutálisan erősnek tűnik. A magyar labdarúgó válogatott csütörtök este lépett pályára Szófiában, a Bulgária elleni Európa-bajnoki selejtezőre szombati lapunkban pillantunk vissza. Ennek a meccsnek a győztese játszik Budapesten a Puskás Arénában egy utolsó, sorsdöntő mérkőzést az Izland–Románia összevetés nyertesével. Az ottani győztes jut a portugálok és a franciák mellé a budapesti Eb-csoportba.