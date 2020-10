Orbán Viktor szerint a magyarok rendkívül türelmesek a homoszexualitással szemben, de hagyják békén a gyerekeinket

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban arra reagált, hogy Dúró Dóra képviselő ledarálta a Mesevilág című gyermekkönyvet.

A brüsszeli EU-csúcs miatt a szokásos péntek reggel helyett vasárnap adott interjút Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak. A miniszterelnök azzal indított, hogy nehéz időszakon vagyunk túl, és nehéz időszak jön.

Hozzátette, hogy tudjuk tartani a lépést a vírussal, és a szakemberek tájékoztatása alapján meglehetősen biztonságban érzi a magyarokat. Eszerint a legvalószínűsíthetőbb legmagasabb terhelés az az, ha egyszerre 200 ezer ember fertőzött Magyarországon. Ez 16 ezer kórházi ágyat és 800-1000 lélegeztetőgép használatát jelenti egyszerre. Közölte, hogy a kormány úgy döntött, ha ezt mondják a tudósok, akkor azt komolyan kell venni, ezért megduplázták a számokat, mert „még a tudósok is tévedhetnek”. Ezért 400 ezer egyidejűleg megfertőződött emberrel, 32 ezer kórházi ággyal és megfelelő mennyiségű ápolóval és orvossal számolnak.

Hozzátette, hogy az ország egyik részéből a másikba kell vezényelni őket, és amíg felszálló ágban van a járvány, addig az átszervezések elkerülhetetlenek. Az orvosi béremelést azzal indokolta, hogy a második hullám szerinte hosszabb és nehezebb lesz, mint az első, és ezt a mostani rendszerben nem bírnák el, nem tudnák teljesíteni a kötelezettségeiket. Ehhez átszervezéseket kell végrehajtani, és növelni kell az ő teherbírásukat. Emellett történelmi adósság is van, eddig „csak toldoztunk-foltoztunk”. Az emelést azzal is magyarázta, hogy az első hullámban a magyar orvosok világszínvonalon védekeztek. Volt egy vita a kormányon belül is, hogy amikor a munkahelyek és a bérszínvonal megvédése a legfontosabb feladat, miért van szükség most egy kiemelt csoportnál a béremelésre, de Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy itt most válság van, másképp kell gondolkodni. Hangsúlyozta, hogy a járvány nem a bérrendezés ellen, hanem mellette szól. Pontos számokat nem mondott az emelésről, de közölte, hogy szerződésdzsungel működik az egészségügyben. Sok orvos szerződéssel, kölcsönözve dolgozik, ezért egy egységes szabályrendszert hoznak létre a foglalkoztatásra is.