Lecsapott Louisanára a „szelíden” is életveszélyes Delta hurrikán

A természeti csapásra várva, a parti településeken már pénteken bezárták az intézményeket és volt, ahonnan kiköltöztették az embereket.

A Delta hurrikán kettes erősségű viharként ért partot az Egyesült Államok déli tagállamában, Louisiana délnyugati vidékén fekvő Creole városánál péntek éjjel. A hurrikán ereje ugyan csökkent, de így is óránként 150-160 kilométeres széllökések és heves esőzések kísérik. Az Országos Hurrikán Központ (NHC) már előzetesen felhívta az ott lakók figyelmét, hogy életveszélyes szélvihar és áradások várhatók. A partmenti vidékeken a kormányzati hivatalok és iskolák már péntek reggel bezártak, egyes településekről kiköltöztették az embereket. John Bel Edwards, Louisiana kormányzója bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda 2400 tagját mozgósította a segítségnyújtáshoz. A Delta, miután elérte a partot, egyes erősségű hurrikánná „szelídült”. Péntek este Louisianában és a szomszédos Texasban több mint 200 ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül.



RAMMB / CIRA műholdas kép a Delta hurrikánról Fotó: - / AFP

Louisiana egy részén az augusztusban lecsapó, négyes erősségű Laura hurrikán már komoly károkat okozott, nyomai még sok helyen láthatók. Egyes kisvárosokban és negyedekben még mindig nem sikerült eltakarítani a romokat, és több mint hatezer ember továbbra is fedél nélkül van, többségük szállodában vagy menhelyen él. A Mexikó felől érkező Delta hurrikán az Egyesült Államok belseje felé, Északkelet-Louisianán át Mississippi államba és a Tennessee völgye felé tart. Több térségben tornádóriadó is érvényben van. A Delta az idei tízedik hurrikán, amely az Egyesült Államokat sújtja, és a hetedik, amely a Mexikói-öböl partvidékének tagállamaiban pusztít. Az Országos Hurrikán Központ szóvivője, Dennis Feltgen a The Wall Street Journal című lapnak elmondta: utoljára 1916-ban pusztított ennyi hurrikán, igaz, akkor kilenc volt a rekord.