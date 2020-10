Egy mesebotrány stációi lépésről lépésre

Rég eltemetett módszer jelent meg a hazai politikában: könyvmegsemmisítés. A szakmai szervezetek elfogadhatatlannak tartják a történteket, a kormánypárti politikusok azonban nem határolódtak el, és a homofób indulatok felhorgadása sem maradt el. Sőt.

Árulják- e a leszbikus könyvet? - érdeklődött egy idős hölgy a Líra egyik könyvesboltjában, majd megkérdezte az eladótól, hogy nem szégyelli-e magát. Az eset 2020 Magyarországán történt, és jól példázza a felkorbácsolt indulatokat, amelyeket némely politikusok előszeretettel gerjesztenek. Ezúttal homoszexuális propagandával vádolva mesekönyveket és szerzőiket. Szabad-e könyvet nyilvánosan megsemmisíteni? Szólhat-e egy mesekönyv a másságról, avagy bemutathatja-e egy gyerekeknek szóló történet, hogy milyen sokszínű az emberi társadalom? – röviden így foglalható össze az elmúlt bő két hét társadalmi polémiája, amely azzal indult, hogy szeptember 25-én Dúró Dóra ledarálta a Meseország mindenkié című kötetet, mondván, hogy az káros a gyermekekre, mivel homoszexuális témájú történetek is szerepelnek benne. A Mi Hazánk képviselője múlt héten újabb mesekönyvet semmisített meg, nevezetesen a Vagánybagoly és a harmadik Á című, avagy mindenki lehet más alcímű mesekönyvet, mivel azt is homoszexuális propagandának vélte. Utóbbival kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy állami támogatással is folyik a homoszexuális propaganda, mivel a könyvet a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Emellett megjegyezte azt is, hogy a kötet szerzője, Bán Zsófia a 2013-as Budapest Pride Fesztiválon megnyitóbeszédet is mondott, valamint kijelentette, hogy törvényjavaslatot nyújt be, hogy a könyv eltűnjön a boltok polcairól, majd ezt követően széttépte a kezében tartott példányt. A politikai akció híre végigsöpört a közösségi médián, a számos író és szülő kritikájához csatlakoztak intézmények is. A Szépírók Társasága elnöksége nyilatkozatban ítélte el a képviselő akcióját, mondván, Dúró először egy meseantológiát darált le, a “sikert” látva pedig széttépte egy tagtárs által írt mesekönyvet. A szervezet továbbá kifejezte, hogy elítél minden olyan törekvést, ami kulturális értékek, nézetek megszüntetésére irányul, mivel az többek között beláthatatlanul veszélyes dolog. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése közleményben ítélte el az akciót, álláspontjuk szerint a „politikai célú könyvrombolás Magyarország és Európa legszégyenletesebb történelmi emlékei közé tartozik”.



Szimbólummá vált

Nemcsak a magyarországi szervezetek adtak hangot nemtetszésüknek, hanem neves külföldi lapok is cikkeztek a témáról, így a Reuters és a Time. Utóbbi a Meseország mindenkié című kötettel kapcsolatban címében Nagy Boldizsárt, a kötet szerkesztőjét idézte, miszerint a könyv Magyarországon az LMBT-jogok elleni harcban az ellenállás szimbólumává vált. Mindeközben a botrány nemcsak a neten keltett feltűnést, de konkrét helyszíneken is adott okot aggodalomra. A Pagony könyvesboltokat a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai figyelmeztető plakátokkal jelölték meg, megidézve a legsötétebb időket. A szervezet követeli, hogy a Pagony könyvesbolt vegye le kínálatából a Meseország mindenkié kötetet, és kérjen bocsánatot a magyar gyerekektől és szülőktől. A Pagony mellett azonban más könyvesboltokat is ért már atrocitás. Az Írók Boltja előtt a múlt héten már egy huszonöt-harminc fős nyugdíjas csoport tartott performanszot, hangot adva annak, hogy csakis nő és férfi között van létjogosultsága a házasságnak. Az akció vagy két órán át tartott: a résztvevők székeken hallgatták az aktuális szónokot, miközben bizonyos időközönként megkongattak egy felállványozott vészharangot is. Az eseményen Madár János költő, a Rím Kiadó vezetője is felszólalt, majd felolvasta egyik versét. A Meseország mindenkié című könyvet azonban mindezek ellenére máris elkapkodták, az első kiadás ezerötszáz példánya mind elfogyott. Hamarosan érkezik a második kiadás, tízszer ennyi, vagyis tizenötezer példánnyal.

Kiskorúak veszélyztetése, avagy kormánypárti vélemények Orbán Viktor miniszterelnök október 4-én a közrádióban azt mondta, hogy Magyarország türelmes a homoszexualitás tekintetében, de van egy vörös vonal: „Hagyják békén a gyerekeinket.” Négy nappal később Gulyás Gergelyt pedig egy kormányinfón a Pesti Srácok újságírója arról kérdezte, elfogadhatónak tartja-e, hogy állítólag több "kerületben" is bevezették a Meseország mindenkié olvasását, mire a politikus azt nyilatkozta, hogy „Itt arról van szó, hogy van-e helye homoszexuális propagandának a gyerekek előtt. Szerintem nincsen, és érdemes elgondolkodni, hogy megvalósul-e a kiskorú veszélyeztetésének tényállása". A Miniszterelnökségért felelős miniszter továbbá hozzátette, hogyha valóban meg lehet állapítani a bűncselekményt a mesekönyv óvodai olvasása miatt, akkor büntetőeljárás fog indulni a fenntartóval szemben. Csepel fideszes polgármestere, Borbély Lénárd eközben az összes kerületi óvodában betiltotta a Meseország mindenkié című könyv olvasását – írta meg a 444.hu. Borbély ezt levélben közölte az intézmények vezetőivel, akik az óvodai értekezleten továbbították a direktívát a nevelőknek. A hírt Hierholczné Faragó Tünde a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményvezetője megerősítette a portálnak. Az egyik intézmény óvónője pedig elmondta, hogy ezt a könyvet eddig sem olvasták a gyerekeknek, nincs is meg az óvodának. Különösnek találta a tiltást, mert eddig nem szóltak bele, hogy mit olvashatnak és mit nem, nem volt tiltólista az óvodában. Az önkormányzat a portálnak azzal indokolta a döntést, hogy „meg kívánjuk óvni a csepeli gyerekeket”. Demeter Szilárd a hvg.hu kérdéseire válaszolt, majd az interjút megjelenés előtt posztolta Facebook-oldalán. A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója azt mondja, nem ért egyet Dúró Dórával, de el sem tiltaná attól, hogy kifejezze a véleményét, ha pedig valaki úgy gondolja, hogy a képviselő a könyvdarálással túlment a véleménynyilvánítás elfogadható határán, az tegyen feljelentést. Bagdy Emőke bírálta a Meseország mondaniválóját, amire válaszul több mint ezer pszichológus írt alá egy állásfoglalást, mely szakmaiatlannak tartja a pszichológus véleményét.

Ötszáz pszichológus reagál Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus és szakterapeuta a Magyar Nemzetnek adott interjúban kifejtette, hogy a korai érzékenyítés azért veszélyes, mert a szociális behatások olyan erőteljesek tudnak lenni, hogy megakadályozhatják a szabályozó gén kinyílását vagy módosíthatják azt, ami tovább is örökítődik. Szerinte a szülőknek és pedagógusoknak azt kell erősíteniük, amit genetikailag hoz magával az illető, így teremtve meg a biológiai nem és a társadalmi nem összhangját, annak érdekében, hogy ne legyen krízis a gyermek lelkében. Ezt követően több mint ötszáz pszichológus írta alá, azt a hivatkozásokkal ellátott állásfoglalást, mely azzal a céllal jött létre, hogy eloszlassák a könyvvel kapcsolatban megfogalmazott pszichológiai tévhiteket és téves információkat. Szerintük a könyv fontossága és különlegessége a sokféleségben rejlik, mivel „olyan karaktereket jelenít meg, akik nem vagy nagyon ritkán szerepelnek mesékben, így a kötet mind az érintett csoportok, mind a többségi társadalom tagjainak fontos üzenetet hordoz”. Kifejtik továbbá, hogy a könyv a benne megjelenő szereplőkhöz hasonló gyerekek számára azért jelentős, mivel segíti elfogadni önmagukat, és elengedhetetlen a pozitív önértékelésük szempontjából, ugyanakkor a kirekesztő környezet hatására a társadalom többségétől különböző emberek szorongást és krízist élnek át, mely később egy megosztott társadalmat teremthet. A nyilatkozat aláírói emellett elhatárolódtak minden olyan pszichológus, így Bagdy Emőke nyilatkozatától is, amelyek szakmaiatlan és a tudomány mai álláspontjával ellentétes tartalmú állításokat tartalmaznak, és amelyek várható hatása a gyűlöletkeltés és a társadalmi kirekesztés fokozása. Bagdy Emőke a Magyar Nemzetben megjelent viszontválaszában hangsúlyozta, hogy tudományos tényeket hangoztatott és leszögezi, hogy soha semmiféle gyűlöletkeltést nem aktivált és nem is fog. Tiszteletben tartja a másságot, és tiltakozik minden kirekesztés ellen.

Lázár Ervint is támadják A botrány talán legabszurdabb fordulata, hogy már Lázár Ervin meseírót is támadják. A vasarnap.hu portálon megjelent egy írás, melyben Deák-Sárosi László filmesztéta, költő, a Kásler Miklós, humánminiszter által létrehozott Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa írt, és amelyben kifejtette, hogy az író A hétfejű tündér című mesekönyvében olyan képzavarok vannak, melyek káros hatással vannak a gyermekek fejlődésére. Szerinte azok a felnőttek, akik képesek nevetni Lázár Ervin öncélú képzelettársításán, megrekedtek fejlődésük egy korábbi szakaszában. Egy évvel ezelőtt még nem így gondolkodott a 2006-ban elhunyt íróról a kormány. 2019. szeptemberében ugyanis az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elindított programot, amelynek célja, hogy minden általános iskolás számára biztosítja, hogy eljuthasson kulturális intézményekbe Lázár Ervinről nevezték el.