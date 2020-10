Csökkentheti a halálozás kockázatát a D-vitamin

Újabb kutatás igazolta a fényvitamin koronavírus ellen is működő jótékony hatásait.

Az, hogy a D-vitamin hiánya „segít” a kórokozóknak, nem újdonság. Arról is sokat lehetett olvasni – lapunkban is –, hogy a vitaminhiányos állapot növeli a koronavírus-fertőzés kockázatát és akár a betegség lefolyásának súlyossá válásában is van szerepe. Mint megírtuk, egy májusban közzétett kutatás szerint a napfény hatására a szervezetben termelő vitamin enyhítheti a Covid-19 betegség lefolyását és azokban az országokban, ahol alacsonyabb a D-vitamin szintje, nagyobb a halálozás aránya.

A korábbiakhoz hasonlóan a tudósok azt vizsgálták, milyen összefüggés van a Covid-19 halálozási aránya és a D3-vitamin szintje között. 374 beteg adatait elemezve arra jutottak, hogy ha akiknek a vérében ez meghaladta az 50 nanogramm/milliliter szintet, 72,3 százalékkal kisebb eséllyel haltak meg a betegségben, mint azok akik D-vitaminhiányban szenvedtek.

Az állapot legnagyobb veszélye, hogy szinte minden betegség kockázatát növeli, kiszolgáltatottá válik az immunrendszer, fokozódik a csontok törékenysége, romlik a szív- és érrendszer működése, nő a depresszióra való hajlam. Hiánya esetén fokozott az izzadás, legyengül az immunrendszer, állandósul a fáradtságérzés, megterhelőbb a stressz.

Arról, hogy mit jelent a D-vitamin megfelelő mennyiségű adagolása, megoszlanak a vélemények. A szükséges mennyiség egyénfüggő, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, az életkor, valamint az anyagcsere-állapot is. Mint korábban lapunknakvitaminfejlesztő szakember elmondta , az optimális bevitel mértéke függ az A-, a K1- és K2-vitamin, valamint a magnézium ellátottságtól is. Ha ezek szintje megfelelő, akkor a kevesebb D3-vitamin is jobban is hasznosul.