„Immunfegyverünk” lehet a D-vitamin

A csontok védelme mellett számos betegség megelőzéséhez és kezeléséhez is szükséges.

Egyre többet hallani, mi is többször írtunk a fényvitaminnak is nevezett D-vitamin, a szakemberek szerint még a koronavírusos okozta betegséggel kapcsolatos jótékony hatásairól is. Egy nemrég közzétett kutatás szerint például a napfény hatására a szervezetben termelő vitamin enyhítheti a Covid-19 betegség lefolyását és azokban az országokban, ahol alacsonyabb a D-vitamin szintje, nagyobb a halálozás aránya.

Tízből kilenc magyar D-vitaminhiányos – olvasható a Duna Medical Center honlapján. Leginkább télen és tavasszal kerülünk ilyen állapotba, amelynek az a legnagyobb veszélye , hogy szinte minden betegség kockázatát növeli, kiszolgáltatottá válik az immunrendszer, fokozódik a csontok törékenysége, romlik a szív- és érrendszer működése, nő a depresszióra való hajlam. Hiánya esetén fokozott az izzadás, legyengül az immunrendszer, állandósul a fáradtságérzés, jobban megvisel a stressz. Az alacsony D-vitaminszint növeli a vastagbél- és emlőrák, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét. Vizsgálatok támasztják alá, hogy D-vitamint rendszeresen szedők körében kevésbé fordul elő influenza és egyéb légúti megbetegedés. Szerepet játszik az allergiás ekcéma és asztma kialakulásának megelőzésében is. A hormonrendszer egyik fontos alkotóelemeként részt vesz a vesék, a csontok, a mellékpajzsmirigy és az emésztőrendszer működésében, hozzájárul a magas vérnyomás megelőzéséhez, csökkenti a gyulladások kialakulását is.

A D-vitamin nélkülözhetetlen a csontok számára, de számos betegség megelőzéséhez és kezeléséhez is szükség van rá. A neve gyűjtőnév, több, zsírban oldódó vitamint tartalmaz, amelyeknek a legfontosabb szerepe a kalciumháztartás szabályozásában és a csontanyagcserében van: segítenek beépíteni a kalciumsókat a csontokba és a fogakba. Az utóbbi évek kutatásai szerint azonban más fontos feladata is van: részt vesz a szervezet immunfolyamataiban, ezáltal a szervezet működésének egészére befolyással van. Gondoskodik az idegrendszer megfelelő működéséről és hatással van közérzetünkre is, segítségével nyugodtabbak, optimistábbak vagyunk. A szív-, az érrendszer-, és az anyagcsere működését is jótékonyan befolyásolja. Szerepet játszik a testtömeg szabályozásában is, alacsony szintje állhat az elhízás hátterében is. Várandósság és szoptatás idején a gyermek allergiás és asztmás megbetegedéseit előzhetjük meg a megfelelő szintjének fenntartásával. Ezek mellett a csontritkulás, a cukorbetegség és a daganatos megbetegedések megelőzésében és kezelésében is szerepe lehet.

A D-vitamin egy részét a szervezetünk állítja elő napfény hatására, másik részét pedig ételekkel vihetjük be: a halak, a kakaóbab, a tejtermékek, a tojás, a máj és a belsőségek kiváló forrásai. Az egészség megőrzéséhez szükséges D-vitamin mennyisége szervezetenként eltérő, amelyet D-vitamin szint vizsgálattal lehet meghatározni. Ennek függvényében, szakorvosi tanácsra ajánlott megkezdeni a vitamin megfelelő mennyiségű pótlását. Mivel zsírban oldódó vitamin, túlzott bevitel esetén felhalmozódik a szervezetben, komoly mellékhatásokat, akár veseelégtelenséget is okozhat.