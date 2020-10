Már tavalyi szinten a benzinforgalom

A második negyedév brutális keresletzuhanása után számításaink szerint a harmadik negyedévben a lakosság szokásait tükröző üzemanyagfajta forgalma már visszaállt a tavalyi szintre.

Az első háromnegyed év során 7,5 százalékkal, 2,9 milliárd literről 2,7 milliárd literre esett az üzemanyagok iránti kereslet a nagy kútláncoknál az előző év hasonló időszakához képest - derül ki a főbb hazai olajcégeket tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) ma reggel közzétett kimutatásából. Ezen belül a benzinforgalom 5,8 százalékkal, 1,1 milliárd literről egymilliárd liter közelébe, a gázolajé pedig 8,6 százalékkal, 1,8 milliárd literről 1,7 milliárd literre esett. Szembetűnő a prémiumbenzinek iránti kereslet 180 százalékos megugrása. Eme üzemanyagcsoportból az első háromnegyed év során 234 millió liter fogyott, ami már közelíti a teljes benzinkereslet negyedét. Az érem másik oldala, hogy a 95-ös benzin iránti igények viszont 21 százalékkal 813 millió literre zuhantak. Szakértők szerint a koronavírus-válság mellett ennek másik azonosítható, komoly oka, hogy január óta a kutak a 95-ös benzint megnövelt biotartalommal, E10 néven értékesítik. Ezt viszont bizonyos, főleg régebbi gépjárművekbe kevéssé ajánlják. Így azok üzemeltetői a jelek szerint gyorsan átszoktak az alacsonyabb biotartalmú, drágább, de más szempontból is kedvezőbb prémiumtermékekre. Enyhébben, de hasonló folyamatok rajzolódnak ki gázolajfronton is. E piacon a prémiumok iránti kereslet 15 százalékos bővüléssel 186 millió literre nőtt, ami az összkereslet nyolcada. Ennek megfelelően a normál gázolaj iránti igények is az átlagnál nagyobb mértékben, 10,9 százalékkal estek. Az első kilenc hónap összefoglaló számait a MÁSZ első fél évi adataival összevetve, a zuhanás ütemében némi enyhülés tapasztalható. Ez a kép ugyanakkor némiképp csalóka. Sokkal érdemibb folyamatok mutathatók be, ha a két adatsort egymásból kivonva, csak a harmadik negyedévi forgalmat vetjük össze a tavalyi év hasonló adatával. Lapunk számításai szerint július és szeptember között egymilliárd liter üzemanyag fogyott a márkás kutakon. Bár ez is 4,4 százalékos esés, mégis komoly javulás a második negyedévre általunk számolt 18 százalékos éves zuhanáshoz képest. Ezen belül benzinből körülbelül 400 millió liter fogyott, ami viszont már nagyjából szintben áll a tavalyi év harmadik negyedének adatával. Vagyis az - elsősorban a magánautósok szokásait tükröző - üzemanyagtípus forgalma lényegében visszaállt. Ez már csak azért is meghökkentő, mert a második negyedéves benzinigények számításaink szerint még a gázolajnál is nagyobb, 19 százalékos visszaesést mutattak az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Ugyanakkor a mostani benzinadat is magán viseli a vírusválság miatti visszafogottságot, hisz a korábbi évek vágtató keresletemelkedésének és fogyasztási rekordjainak még se híre, se hamva. A főleg az üzleti élet pezsgésére utaló gázolajforgalom ugyanakkor a MÁSZ-kutakon még július és szeptember között is 6,9 százalékos visszaesést mutatott. Igaz, ez szintén komoly javulás a második negyedév 17 százalékos visszaeséséhez képest. Még biztatóbb képet mutat az idei második és harmadik negyedévi forgalom összevetése. Eszerint júliustól szeptemberig benzinből 30, gázolajból pedig 20 százalékkal több fogyott, mint április és június között. Bár e mutatókat az évszakhatás miatt ritkán figyelik, tény, hogy 2019 harmadik negyedének emelkedési adata csak 5,8, illetve 6,5 százalékon állt, illetve a korábbi évek során se lépte túl a 10 százalékot. Az idei és a korábbi értékek - szezonális torzítástól így mentesített - összevetése pedig úgyszintén jelentős keresletugrásról tanúskodik.